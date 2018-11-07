評美期中選舉 AIT主席莫健：不影響台美關係

2018年11月07日 17:52 中時 徐養齡

美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）大使今天應邀到清華大學，為清華師生發表專題演講「美台關係（U.S.–Taiwan Relations）」（清大提供）

清華大學校長賀陳弘致贈印有清華校景的銅盤紀念品給莫健大使。（清大提供）

美國期中大選升溫，美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）7日表示，美國兩黨皆對中國逐漸升高的威脅有所體認，對台既定政策方針應不會受到期中選舉的結果影響。

莫健日前訪台，7日應邀赴清華大學以美台關係為題發表演說，會後並與學生座談，親切回達10多個問題，還與學生們大玩自拍，幽默又不失專業的形象，令師生留下深刻印象。

莫健肯定台灣在印太戰略的角色，認為自由公平的精神就是台灣最大的優勢。談到國際關注的美國期中選舉，外交人士憂慮選情會影響美台關係，莫健對此樂觀以對。

他表示，美國兩黨皆對中國逐漸升高的威脅有所體認，對台既定政策方針應不會受到期中選舉的結果影響。

座談會中，1名未來想擔任外交官的學生向莫健討教成功撇步，莫健直言「首先你要以台灣為傲，方能成為台灣的驕傲」。

莫健說，在他長達36年的外交生涯，如今回想起來，他仍想不到還有什麼是他更想投入的，這是份重要的工作，而且在國家重要、危難的時刻能站在第一線。

莫健指出，新竹是台灣最重要的科技重鎮，「在座的各位則代表了台灣科技的未來」，他強調，「如果不是你們來創造美台科技關係的未來，還能有誰？」

莫健也給在場的清大學生3項建議，「努力學習、對所有人坦率真誠、享受人生」。

(中時 )