金門》宋楚瑜走訪金門 鄉親懷念「宋總統」丰采

2018年11月07日 17:51 中時 李金生

宋楚緰受到金門鄉親熱情歡迎。（李金生攝）

宋楚瑜關心金門民生，親切與商家閒話家常。（李金生攝）

商家致贈當地名產「牛肉乾」請宋楚瑜品嘗。（李金生攝）

宋楚瑜強調，金門替台灣挨了許多炮彈，台灣欠金門很多、很多的情，政府應給予金門真正關懷，不只是水電，還有交通、醫療，包括老年長照都要解決。（李金生攝）

金門鄉親給予宋楚瑜熱情歡迎。（李金生攝）

宋楚瑜到東門代天府參拜，縣長候選人洪志恒（左）高歌「心經」歡迎，強調各候選人要正心正念，與鄉親協力建設金門幸福島。（李金生攝）。

親民黨主席宋楚瑜今（7）日跨海到金門替縣議員候選人莊旭英、徐銀磯加油打氣，4小時旋風式行程受到當地鄉親熱情歡迎。曾多次隨蔣故總統經國巡視金門的他，在走訪大街小巷時直言，金門40年來始終維持現狀，不見蓬勃發展，景況讓人十分感慨。

宋楚瑜是在立委李鴻鈞等人陪同下，在下午2時許抵金，先後與縣議員候選人徐銀磯座談，再與縣議員候選人莊旭英至李光前將軍廟致敬，隨後轉往金城鎮模範街、代天府、邱良功母節孝坊和總兵署一帶掃街拜票，預定6時賦歸返台。

雖然只有短短4小時，但民眾對這位在2000年總統大選時，席捲金門近8成選票的昔日政治明星，仍給予熱情迎接。不少人還表示，當年如果他是「宋總統」，兩岸關係不是今天如此情況。

宋楚瑜表示，「兩岸一家親」是他心中掛念的事，1964年他第一次在國防部和救國團的安排下來到金門，當時金門與廈門是強烈的對比，馬山喊話用「天堂」與「地獄」來比喻。2000年他再次來到馬山，看到對岸經濟發展起來，差距愈來愈大，「我們還不加油，真的要好好檢討。」

宋楚瑜呼籲放下政治惡鬥，一起來關心最重要的民生問題，他以金門「小三通」為例指出，仍有許多實質問題需要強化，並說他本來2周前就要來金門，但因為沒班機延後，理由是起霧，「不要騙我！倫敦是著名的霧都，整天班機飛來飛去，真正原因在政府對離島交通建設不肯投資。」

宋楚瑜強調，金門替台灣挨了許多炮彈，台灣欠金門很多、很多的情，政府應給予金門真正關懷，不只是水電，還有交通、醫療，包括老年長照都要解決，達到東、西半島平衡發展的目標才行，這是他專程再來金門，陪同有理想的候選人爭取鄉親支持的主因。

(中時 )