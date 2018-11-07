新竹市》林智堅提特教政策 強調每個孩子1個都不能少

2018年11月07日 17:53 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅7日提出「明日新竹特教政策」，強調每個孩子都是市府的責任，1個都不能少。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右）在聽到建郎爸爸訴說育兒的日常，受到很大衝擊，他立即改變新竹特教政策，強調只要有開始就能改變。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅7日端出「1個都不能少─明日新竹特教政策」。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅7日端出「1個都不能少─明日新竹特教政策」。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅7日端出「1個都不能少─明日新竹特教政策」，林智堅表示，未來將以加強資源、人力投入、預算增加等3大原則，逐年增聘特教師資、增加學前巡迴輔導班、增聘生活助理員，同時還將施行全台最高的早療補助，全力照顧特殊孩子。

林智堅競選總部今天舉辦「1個都不能少─明日新竹特教政見發表會」，邀請到多位特教生家長蒞臨現場，心路新竹市兒童日間服務中心家長會長陳建郎也特別到現場分享養育特殊兒的心路歷程，提到養兒的負擔與心中壓力，讓現場許多家長都紅了眼眶。

陳建郎說，2兒子出生不久就被診斷為腦部發育不良，他與太太從開始的錯愕、無法接受、到積極的展開早療與復健計畫，他們的孩子屬重症，需管灌餵食、抽痰，也有癲癇發作的緊急情況，夫妻倆最初整天以淚洗面，不忍心孩子遭遇這樣的痛苦。

現在孩子4歲了，目前就讀於心路基金會的早療學校，但到了孩子就學年齡，才發現體制上對特教資源的缺陷，包括學校沒有足夠的專業護理人員及生活助理員，若讓家長陪同上課則會影響家庭的經濟狀況，遇上寒暑假、課後時間，更無相應的安置場所，而且在就讀小學前，早療的資源也相當有限。

陳建郎表示，在某次市長林智堅舉辦的社區客廳會中，他向市長反映特教資源不足問題，市長獲知這項問題後，積極促成改變，是少數強調特教生政見的地方首長。

他說，議員李妍慧、林盈徹以及前社會處長、香山區議員候選人陳雪慧等，都特別重視特殊孩子的需求，近年已打造共融式遊具，開始能帶孩子走向戶外，不僅家長得到喘息空間，孩子的活動範圍也慢慢從家裡、醫院走向戶外，另外，也要感謝前市長室主任、議員候選人劉康彥全力促成特教會談。

林智堅則公開向特教家庭說抱歉，他說，「過去市府做的不夠，但我要強調只要有開始就能改變，市府1個都不能少，每個學校都不能讓任何1位特教家長受到委曲。」

林智堅表示，那次的客廳會與建郎爸爸會面，聽到特教生孩子的狀況，他非常衝擊，自責外還有更多的不捨，城市有些角落陽光沒灑進去，是建郎引領他走進來的。

林智堅同時指出，隔天他馬上就結合教育處、社會處與衛生局等專業單位，積極組成跨局處小組主動了解特教生入學情形、需求，持續改善特教生就學環境，他同時還拜訪教育部長，將特教生的故事帶到中央，協調新竹的特教學校延長課後照顧時間，包括4點半延長到6點，並將學校開課門檻降低為3人。

目前竹市約有118位特教助理員，市府預計將新增至141位特教助理員，未來也將調查各校需求，補足特教助理員人力缺口。並於2019年起施行全台最高的早療補助，一般戶從3000元提升至4000元，低收入戶5000元提升至6000元。此外，也要在兒童醫院建置早療中心，並規畫友善環境設計，讓城市中的每1個人都能過得舒服快樂。

(中時 )