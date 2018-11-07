尋尋覓覓50年師生相見歡 為一句「老師謝謝妳」

2018年11月07日 17:58 中時 楊樹煌

▲工程師許進樹（左2）因有老師曹慈娟（右）的媒介，完成與恩師蕭五美（中）50年後再度的聚會。（楊樹煌攝）

工務段工程師許進樹，國中受愛心老師蕭五美的關懷照顧，而今事業有成，最懷念的還是這位恩師，50多年來尋尋覓覓，籤天不負苦心人，終於如願找到，師生相見歡，就為了1句話「老師！謝謝妳」，讓老師都濕潤了眼眶，場面溫馨感人。

這位不忘恩師的埔里工務段工程師許進樹，是三立電視台名演員許鈞鈞的父親，也是大成國中第1屆畢業生，他永難忘懷的是國一的導師蕭五美，除致力教學，更重的是對學生的關懷與愛心，把學生視如己出，許進樹說，老師之恩，常在午夜夢迴時，都會憶及恩師的關懷照顧之情。

許進樹說，回想國中時，因家境清寒，物質缺乏、窘困，當時午餐都是自備，他的便當菜餚總是幾根蘿蔔乾和小魚乾；在午飯時，蕭老師總會和學生一起用餐，並巡迴學生便當的菜色，他最難忘的是，蕭老師看到他便當簡單的菜色，很善巧的說「老師好喜歡吃你的菜，你的便當能和老師換一下，好嗎」？

當時內心都歡喜不已，因老師便當的菜色好豐富又好吃，只是當時年紀小，並不知是老師的愛心；還有冬天時，學校規定要訂外套，惟獨他沒訂，老師問怎沒穿外套？最後老師知道他的家境狀況，隔日就送給他1件外套，老師給的寒冬溫暖，讓他永遠感動。

許進樹並指出，時隔幾十年，每當看便當、冬天來臨時，總會憶及恩師的點點滴滴，並也期待能對老師有所回饋，透過各種管道查詢，才知蕭老師已遷居美國，不在台灣，所幸在有心尋覓下，終有恩師的下落。

經多方聯繫，日前蕭老師返回埔里探親，終於能和恩師見面，並得以敘舊談心，讓數十年前諸多往事逐一呈現，場中讓每個人都覺得甘之如飴，回味無窮，且歡笑聲縈繞滿屋，更讓老師備感溫馨。

許進樹有感而發的表示，在每位老師的生命中，可能會有很多的學生，但每位學生只是老師眾多學生之一，或許很難留在老師的記憶中；然而，對學生而言，當他生命中遇到一個牽腸掛肚懷念的老師時，總是個永遠思念的牽掛….一句「老師謝謝妳喔」這句話竟然讓他尋尋覓覓50年。

(中時 )