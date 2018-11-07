選舉文發燒「打斷版主狗腿」 雲林臉書社團擬提告自保

國民黨斗六市長候選人林聖爵（上圖）與民進黨候選人林慧如，7日不約而同在臉書「斗六人文社交圈」貼政見、宣傳片行銷自己。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
國民黨斗六市長候選人林聖爵與民進黨候選人林慧如（下圖），7日不約而同在臉書「斗六人文社交圈」貼政見、宣傳片行銷自己。（周麗蘭攝）

有上萬成員的臉書社團是競選利器，斗六人文社交圈有18萬多名成員，選情越來越白熱化，有網友貼文指控版主不公，揚言「要捉出來打斷狗腿」，該社團10名管理員人人自危，擬正式提告以自保。

斗六人文社交圈成員有18萬2000多人，活躍帳戶約5萬多個，是雲林縣最大的臉書社團，平日以買賣文居多，創造不小揪團面交經濟。

隨著選情加溫，縣內有些社團已禁貼政治文，斗六人文社交圈並不禁止，經常有特定政策支持者張貼政見請求支持，往往引起正反熱議。

選戰倒數不到3周，支持者貼文動作積極，一名網友不滿另名網友在斗六人文社交圈發言遭到圍剿，憤而在自己臉書貼文抨擊該團支持特定候選人，對不同意見就剔除或封殺，揚言要把版主捉出來打斷狗腿。

斗六人文社交圈管理員之一薛書佩表示，該團有10名管理員，每一個都是版主，看到貼文人人自危，因為大家都不是隱姓埋名的。

薛書佩表示，社團不反對政治文，po政見可接受，但攻擊文一定刪除、直播禁止，政治文張貼不限定候選人，支持者也可以，一人一天以一篇為原則，市政是公共事務，市長本人可貼2篇。

她說，該社團處理政治文很謹慎，不可能有支持特定對象，前幾天市長在斗六人文夜市拜票，隨行人員用手機直播也遭管理員刪除。

薛書佩表示，若是攻擊性的留言，第一次會提醒，再犯就封鎖、踢出，最近有許多假帳號進來，其實假帳號容易辨識，缺乏生活動態的差不多就是網軍，每天踢出約50人。

(中時 )

宮廟保持中立 男子扯里長候選人… 不配合疫情調查 桃衛局罰染登革…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。