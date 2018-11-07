EF調查：台人英語排第48名 輸南韓、大陸 贏日本

2018年11月07日 17:55 中時 林志成

EF國際文教機構今天公布2018全球英語能力指標排名，在88個國家中，台灣排第48台，比去年略微退步8名，輸給南韓、中國大陸，但贏過日本。

EF標準英語測試是是讓民眾自行上網檢測，任何人都能參與，但僅18歲以上應試人數超過400人的城市或國家，才能納入評比。根據EF資料，2018年共88國（涵蓋歐洲、亞洲、拉丁美洲、非洲和中東）、130萬人參與測試，比上一年度（80國、100萬人）增加，92％受試者是40歲以下，女性占60％，男性占40％。

根據檢測結果，英語能力最好的前三名國家是瑞典、荷蘭及新加坡，他們均達到最高級程度；亞洲國家的南韓、越南分別排第31名、41名，達中級程度；中國大陸、台灣、日本分別是47名、48名、49名，只達初級程度。

如以台灣的六都來比較，英語程度以台北市最佳，2至5名分別是新北市、台南市、桃園市、台中市及高雄市。進一步以性別和年齡層來看，台灣女性英語能力略高於男性，年齡層則以21至25歲的表現最佳。

EF學習實驗室研究總監陳彥銘表示，歐洲仍是全球英語能力最高的地區，亞洲國家則表現兩極。EF國際文教機構台灣區總經理楊愛麟也說，推動雙語教育不是一兩天就能達成，除了要營造環境，觀念也要改變。

(中時 )