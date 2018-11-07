幕後》廢松山機場沒選票 姚文智改推東區大公園

2018年11月07日 17:56 中時 郭建伸

民進黨台北市長候選人姚文智過往最自豪的政見是廢除松山機場、改建為中央公園，不過據了解，姚上週會晤土木技師出身的綠委施義芳，施當面跟姚直言，「不要再講廢松機了，根本沒票，還會惹怒台北市民！」而姚近來幾乎不在講廢松機，而是狂打以「東區大公園」（Grand Dome Park）形式，解決大巨蛋目前停工窘境，盼能選舉倒數之際挽救綠營選民信心。

不管是4年前參與初選，還是去年底正式參選台北市長，姚文智一直都將「廢松機、建公園」列為主要政策，甚至還以3D影片示意，要打造圍繞基隆河岸的大中央公園（Grand Central Park Area）。姚去年甚至在TICC揚言，若當上市長仍無法廢機場，就去機場跑道搭帳篷，讓飛機輾過。

但廢松機的政策很難讓民眾有感，不少市民仍覺得去松機飛日韓的方便性很高，改建成中央公園或國會大廈的想法，並沒有打中市民心聲；以松機附近的民生社區為例，就有10座大大小小的公園，居民很難想像，再多一個大公園的優點是什麼？

據了解，姚文智上週抽空跟施義芳見面，談論市政及都更問題，施就當面跟姚說，不要再講廢松機的政策了，台北市民並不喜歡，應該要趕快喊卡，「如果廢松機有票，柯文哲早就廢了，不會輪到姚文智上任才廢除」。

姚文智雖然個性固執，又常覺得自己政策很棒，不太容易改變自己想法，但這回終於有聽勸，當下也認同施義芳的建議。因此，姚近來已不再說要廢松機，大中央公園也逐漸用東區大公園取代，盼能最後時刻用政策吸引選民。

而姚文智在10月底時推出「東區大公園」想法，施義芳認為，在忠孝東路上搭建綠色大平台的想法，是很好的想法，不僅串起公園綠地也解決大巨蛋停工擺爛的狀況；但擔憂年輕人可能會聽不懂，建議姚在選前衝刺時加緊宣傳。

施義芳受訪時證實上週跟姚建議的內容，他還加碼建議，認為姚文智應該在內湖的看板多下功夫，加強宣傳改善內湖塞車，這樣才會吸引原本挺柯文哲、40歲以下的青壯年選民。

(中時 )