中市百億打造洲際棒球場運動休閒園區 帶動北屯房市利多

2018年11月07日 17:58 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左）與午資開發董事長羅閎逸7日宣布，將於洲際棒球園區合作興建運動休閒綜合產業園區。（盧金足攝）

台中市長林佳龍看好洲際棒球場投資帶動效益，運動園區大利多，周遭重畫區房市行情水漲船高。（盧金足攝）

午資開發董事長羅閎逸表示，運動休閒綜合產業園區初步規畫百貨商場、電影院、運動商店、俱樂部等設施，預計2023年開始營運。（盧金足攝）

台中市長林佳龍7日與午資開發宣布，將投資上百億在洲際棒球場興建運動休閒綜合產業園區，規畫百貨商場、電影院、運動商店、俱樂部，預計2023年營運，民眾來球場不是只看球賽，還能看電影，逛百貨商場；林佳龍表示，投資帶動效益，運動園區大利多，周遭重畫區房市行情水漲船高。

市府運動局今日在台灣大道市政大樓舉辦「台中洲際棒球場執行投資計畫啟動記者會」，由林市長、午資開發董事長羅閎逸、台灣人壽總經理莊中慶等人共同宣布計畫開跑。

林佳龍說，台中洲際棒球場旁的多功能運動中心「迷你蛋」已經順利誕生，目前營運情況良好，現在午資開發與台灣人壽策略聯盟與市府合作興建運動休閒綜合產業園區，將參考東京巨蛋運動休閒園區概念，未來會有購物中心、餐廳、商店、運動項目體驗等，讓全家大小可一起來休閒。

「市府以洲際棒球場為核心，並在74號快速道路沿線打造運動廊帶！」林佳龍表示，沿線周圍將有約10個國民運動中心

、也有網球中心、文中十棒壘球場、足球園區等，運動不只有利健康，還能帶來龐大商機，市府做好周邊交通及配套措施，台中發展為宜居的運動城市。

為巨蛋催生！林佳龍強調，市府在崇德路和松竹路交界，規畫約7公頃的巨蛋體育館，可容納1萬多個座位，現在迷你蛋已經出生，巨蛋也懷孕了，市府會好好把巨蛋照顧好，讓巨蛋順利生出來。

午資開發董事長羅閎逸表示，洲際第一期包括多功能運動中心等周邊設施已完成，現在第二期將興建運動休閒綜合產業園區，包括興建及內裝規畫、停車場將投資上百億，運動產業也納入商城功能，帶動周邊產業發展，並提升就業人口，增加城市競爭力。

運動局長王慶堂說，台中洲際棒球場自2006年啟用至今，已興建一多功能運動中心，及一座可提供1216汽車位的立體停車場。這次市府再與午資開發合作提出「台中洲際棒球場執行投資計畫」，於北屯14期重畫區崇德路、環中路口興建運動休閒綜合產業園區，整體樓地板面積預計達4萬餘坪，為地上7層、地下2層的建築物。

運動休閒綜合產業園區初步規畫有百貨商場、電影院、運動商店、俱樂部等相關設施，並有附屬地下停車場1000席，目前正積極招商規畫中，預計2023年開始營運，提供市民更多元的娛樂休憩空間。

(中時 )