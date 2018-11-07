《中時晚間快報》共和黨恐失眾院優勢 美完全執政局將打破

2018年11月07日 17:46 中時電子報 綜合報導

◎共和黨恐失眾院優勢 美完全執政局將打破

美國6日期中選舉結果陸續公布，據美國有線電視新聞網（CNN）預測，民主黨將奪得聯邦眾議院控制權，打破共和黨「完全執政」局面。目前已計算的選票顯示，民主黨囊獲202個席位，共和黨得188個。共和黨則守住聯邦參議院，並拉大與民主黨在參院議席人數，目前席次比為51:43。

◎受境內空汙影響 西半部空氣好髒

台灣天空好髒！受境內空汙影響，今（7）日白天達高峰，西半部北起桃園、南到屏東，扣除掉維修中的2個測站，竟有16站呈紅色警示、23站是橘色提醒、9站普通，空氣品質不良比例超高，連台南的新營國小上午都直接消失在監視器影像裡！而這種現象可能延續到周五，民眾要注意保護呼吸道健康。

◎斯里蘭卡學生 來台就讀 竟持觀光簽證疑立委介入

康寧大學69位斯里蘭卡學生之前持觀光簽證來台，政府竟然放行，非常奇怪。國民黨立委柯志恩今天質詢指出，3位立委進行關說，導致這批斯里蘭卡學生可持觀光簽證來台。教育部則回應，康寧大學當初有透過一些人士瞭解斯里蘭卡學生來台的公文處理情形。

◎炎亞綸遭爆「劈腿三男」華研發聲明：否認相關報導

炎亞綸7日遭爆出「劈腿三男」，根據《鏡週刊》報導，受害者們皆拿出2人接吻照及對話截圖，對此，炎亞綸所屬的華研國際音樂發表聲明：「對於今日有媒體以炎亞綸私下與朋友互動照片影射其交友複雜，杜撰不實故事內容，已嚴重影響炎亞綸名譽。炎亞綸本人否認相關報導內容。」

(中時電子報)