線上旅展開跑～誠品行旅祭出The Chapter Café 「雙人饗樂分享晚餐券」一折優惠

In Between之間餐廳「美國肋眼牛排」（圖右）、「葛瑪蘭帶骨豬排」（圖左），美味餐點提供饕客全新味覺享受。（圖片提供／誠品行旅）

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「美國頂級紐約克牛排龍蝦海陸大餐」使用美國波士頓龍蝦入饌。（圖片提供／誠品行旅）

迎接2018台北國際旅展，誠品行旅「線上旅展」即日起至11月30日開跑，祭出「雙人海陸大餐一折GO」活動，搶攻小資族消費商機。

消費者於官網購買In Between之間餐廳「美國頂級紐約克牛排龍蝦海陸大餐雙人午晚餐券」，每張售價3900元，即可以130元加價購The Chapter Café餐廳「雙人饗樂分享晚餐券」乙張，最低下殺1折優惠，每日限量20組;同場加映「誠心禮遇雙人餐券組」，每組售價6500元，內含The Chapter Café餐廳「饗樂分享餐券」乙張、In Between之間餐廳「美國肋眼牛排或葛瑪蘭帶骨豬排午/晚餐券」2張及「美國頂級紐約克牛排龍蝦海陸大餐雙人午/晚餐券」乙張，多重美味一次滿足。

旅展現場販售In Between之間餐廳「美國肋眼牛排或葛瑪蘭帶骨豬排午晚餐券」每張980元，下殺52折優惠。The Chapter Café「饗樂分享餐券」每張售價1300元，買5張送1張，同時購買9張加贈3張，並附贈設計單品「時光旅行收納袋」乙個。餐飲單筆消費滿13000元，即贈The Chapter Café「饗樂分享餐券」乙張或In Between之間餐廳「美國肋眼牛排或葛瑪蘭帶骨豬排午晚餐券」乙張，可任選其一。

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