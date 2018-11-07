北市推「戒菸護照」 李㼈籲拚經濟也要顧健康

北市衛生局攜手董氏基金會推出「戒菸護照」，藝人李㼈也現身分享戒菸經驗。（北市衛生局提供）

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北市衛生局攜手董氏基金會推出「戒菸護照」，局長黃世傑7日帶著義工陳淑麗、李㼈、宋蘋恩等人，赴台灣大車隊總部發送「戒菸護照」，為運將們加油打氣、鼓勵戒菸，並面對面「談菸害、破迷思」，呼籲職場工作者拚經濟之餘，也要戒菸顧健康!

北市吸菸人口約20萬人，世界衛生組織指出，每2個吸菸者就有1人會因吸菸行為而死亡，而有8成的吸菸者內心想戒菸，但卻未付諸行動，此次台北市衛生局攜手董氏基金會，推出「戒菸護照」期盼幫助吸菸者順利戒菸，迎向嶄新人生！

義工李㼈表示，自己菸齡27年，但在參加「2010戒菸就贏比賽」後，就毅然決然的戒菸，到今天再也沒抽過一根菸，大家都是家庭的支柱，有健康才能扛起一家人，才能全力拚經濟。

台灣大車隊首席顧問陳烯堅表示，車隊自創辦以來，就非常重視乘客乘車的安全及舒適，更注重運將的健康，因此車隊自2008年起就開始參與「戒菸就贏比賽」公益宣導，鼓勵運將們戒菸。

黃世傑表示，衛生局結合北市逾400家合約醫事機構提供戒菸治療服務，民眾每次就診僅須負擔掛號費及最高200元的戒菸藥品費，每次並可領用1至4週戒菸藥物。另提供戒菸班、戒菸專線（0800－636363）等管道，歡迎民眾多加利用。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

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