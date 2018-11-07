國際造型藝術節在台北！π流髮技展演秀很吸睛

2018年11月07日 17:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美麗從「頭」開始！髮型的好壞很可能成為一個人外觀的重要關鍵！不管是直髮、捲髮，編髮，透過創意和巧思，都能讓人變更「美」！2018台北國際造型藝術節-髮藝大賞今（7日）在圓山花博爭艷館登場，上簽好手一起展藝。參賽者無不卯勁全力秀創意，台北市長柯文哲也來觀看，而法國的造型大師也展現π流髮技展演，用秀藝訴說台北的時尚態度。

從假人整髮到新娘商業化妝等，超多競賽項目讓現場來賓目不轉睛。精彩賽事持續一整天，許多拿到OMC國際認證的參賽者開心地合照。從學徒到專業大師一路過關斬將，超多項目都要通過。髮藝的時尚美學在這圓山花博爭艷館表現的淋漓盡致。現場展演秀的高潮則是拿下4次世界造型冠軍，也是OMC法國總會會長Raphaël Perrier來親自示範法國時下最時尚風潮π流髮技的新技巧。

現場人潮滿滿，參賽者從國內專業學校學生到專業連鎖名店，共同展現髮妝造型等多達10幾種創意。透過競賽場的手藝展現，把未來或當下的時尚潮流，讓現場參與的嘉賓們可以一飽眼福，共同欣賞國內外新世代的髮藝技法、髮型創意與現在國際髮藝主流的趨勢。

台北市市長柯文哲表示，今日台北女子美容商業同業公會已經來到第6屆，這次透過舉辦國際競賽，提升美容美髮專業能力，並增加產業能量，盼望未來能夠進軍國際，讓產業以台灣為國際源頭，達到提升產業競爭力的目標。

現場有來自法國的造型大師Raphaël Perrier現場展演自創的π流髮技展演秀，看他以精彩流暢的剪髮技術搭配法國浪漫的盤髮造型，並透過與現代科技的互動，讓人體會現代髮藝加入創新手法的新剪派，完美演繹時尚前衛的精湛髮藝。

這次競賽參加者從假人美髮造型到商業新娘造型等都有，因這次競賽是首度與國際專業美髮美容世界協會OMC合辦，所以獲獎者可獲頒OMC檢定許可，上面還有台北市長柯文哲的親筆簽名。

(中時電子報)