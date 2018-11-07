嘉義縣》造價9億多蒜頭景觀橋動土 張花冠：要感謝賴清德

蒜頭景觀大橋造價經費達9億2783萬元。（義力營造提供）

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蒜頭景觀大橋今上午舉行參拜祈福、動土典禮。（呂妍庭攝）
蒜頭景觀大橋今上午舉行參拜祈福、動土典禮。（呂妍庭攝）
張花冠透露這座橋的經費能夠核定，最該感謝的就是行政院賴清德。（呂妍庭攝）
公路總局第五區養護工程處長陳松堂說蒜頭大橋是百年工程。（呂妍庭攝）
蒜頭景觀大橋造價經費達9億2783萬元。（義力營造提供）

造價經費達9億2783萬元的嘉義縣蒜頭大橋改建工程今7日舉行動土典禮，嘉義縣長張花冠說，這座橋當初原本規畫用傳統工程，但因為她的堅持，才有這座採用故宮國寶青花瓷、雲彩紋等概念做出來的斜張橋，相信融合地方文化特色的橋體，未來將成為新地標，強調如用傳統蓋法，雖經費較少，但可能30年、40年就要再改建，新的蒜頭大橋起碼勘用40年以上，重申當一個首長，一定要有高度、寬度和深度，為嘉義的未來打算，還透露這座橋的經費能夠核定，最該感謝的就是行政院長賴清德。

位於縣道157線的蒜頭大橋，是朴子市和六腳鄉往來最重要的橋樑，但橋樑兩端銜接道路已拓寬至18公尺，橋寬卻還是只有8.3公尺，橋寬不足，快慢車交織，嚴重威脅用路人安全，加上尤其朴子溪堤防整治後，橋樑高程不足，引道位於行水區達200公尺，形成阻水斷面，兩處橋墩受到嚴重沖刷、裸露，有傾倒之虞，尤其橋齡35年，結構有劣化、損傷之虞，嚴重影響橋樑結構安全，亟需改建。

在張花冠和各級民意代表多年奔走下，2015年中央同意納入民國104年至107年生活圈計畫補助辦理規畫，今年7月3日核定9.2783億元興建經費，上午動土典禮，包括張花冠、朴子市長王如經、六腳鄉長陳川崎、副議長陳怡岳等議員及地方各界代表都出席。

張花冠說，當初公路總局原本只要蓋傳統的橋，在她的努力和堅持下，蒜頭大橋由原先的一般橋梁升級為景觀橋，依最新國家規範辦理橋梁結構設計，橋梁拓寬拉直為16公尺，深河槽處採用大型鋼斜張橋形式跨越，全長165公尺不落墩，道路改善長度1公里，全面提升行車安全性。

全新蒜頭景觀橋預計2020年底完工，張花冠說，再過2年，鄉親搭高鐵回嘉，只要看到一座高90公尺、塔頂有著亮麗的雲彩紋裝置藝術的光雕，就知道嘉（家）到了！還說如按原本規畫，這座橋早就完成了，現在整座橋完工，「我都卸任了」，強調「我的堅持是對的」，起碼這座橋30年、40年不會再改建更動。

隨後發言的公路總局第五區養護工程處長陳松堂說，蒜頭大橋改建工程經費是生活圈計書有史以來最大的工程，經費爭取非常不容易，因承包廠商義力營造公司的建造品質受到諸多肯定，相信蒜頭大橋不只能撐40年，撐到100年也沒問題，絕對是一座百年工程。

(中時 )

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