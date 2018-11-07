掌舵風城新未來 新竹市青工夥伴力挺許明財

2018年11月07日 17:50 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨青年部

圖片來源：國民黨青年部

國民黨新竹市黨部呂學樟主委6日表示，新竹市三合一選舉，離決戰時刻18天，在此緊要關頭，籲請所有從政、業黨員同志及黨友全力衝刺，以達成勝選目標。許明財青年後援會前已在地方著名的古蹟關帝廟成軍，呂學樟主委在會中強調，期盼青年朋友能夠效法關聖帝君；青年力量無限大，全力輔選黨提名市長候選人許明財以及議員、里長同志，就是發揮關聖帝君的忠義精神。呂學樟籲請全體黨員黨友全力衝刺，2018新竹市市長、議員及里長三合一選舉，務要團結一致以達勝選。呂學樟主委更籲請全體黨員黨友全力衝刺，2018新竹市市長、議員及里長三合一選舉，讓新竹市藍天再現。

新竹市青年協同黨提名議員及里長同志，輔選市長提名參選人許明財進行家戶拜訪，最先從香山地區中華路、大庄路起步，受到地方鄉親熱烈歡迎。4日在新竹市巨城購物中心，前市青工會長鄭正鈐以及青工幹部，陪同馬英九前總統及許明財團隊，一起向民眾拜託懇請支持，引起全程熱絡迴響，許多路過民眾表示已厭倦眼中只有政治算計，卻將人民生活與未來棄置一旁的執政黨，人民需要的是安定、看得見未來、向前邁進的中道力量，言語中透露出科技城鄉親對目前執政黨的失望！許明財青年後援會輔選列車，將陸續將開往關東客家庄，以及東門商圈、站前廣場等市中心各處熱鬧地區，將許明財帶領科技城永續發展及向前行的政見與藍圖散播到新竹市每個角落，讓集科技與文化的風城再現風華。

(中時電子報)