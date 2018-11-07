雪茄形狀「星際訪客」 哈佛學者：可能是外星人太空船

來自外太空的雪茄形狀小行星「Oumuamua」（網路）

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美國夏威夷大學去年10月透過天文望遠鏡，聲稱在太陽系發現一顆相信來自外太空的雪茄形狀小行星，將之命名為「Oumuamua」（夏威夷語意為「來自遠古過去的使者」）。哈佛大學兩位天文學家發表論文，認為這顆所謂的小行星，有可能是外星人用來搜索遙遠文明的太空船。

比亞利（Shmuel Bialy）及洛伊布（Abraham Loeb）發表的論文指出，Oumuamua的質量與密度極高，表示它是由岩石或金屬構成，而非自然生成，並以每小時31.5萬公里高速前進；它在進入內太陽系後突然加速，軌跡也出現巨大改變，難以解釋。

兩人估計，Oumuamua是一種機械太陽帆，利用光壓在太空飛行。它透過使用巨大的薄膜鏡片，以太陽輻射壓作為推動力，不需要燃料。他們又指，該技術可能用作在行星或恆星間運輸貨物的交通工具。不過，專家相信Oumuamua已經失效，成為在宇宙中漂浮殘骸。

夏威夷大學去年10月在夏威夷發現Oumuamua。它表面呈紅色，長約400公尺，是其寬度的10倍，以往在太陽系觀察到的小行星或彗星，長寬比例一般不會超過3倍，可謂前所未見。起初科學家稱Oumuamua為彗星，其後改稱是小行星，最終宣布它是一種新的「星際物體」。

(中時 )

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