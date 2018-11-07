口湖鄉長選戰 候選人端建設牛肉搶攻選票

2018年11月07日 18:01 中時 張朝欣

尋求連任的口湖鄉長林哲凌爭取宜梧滯洪池周圍建設經費。（張朝欣攝）

口湖鄉長選戰，尋求連任的林哲凌推出宜梧滯洪池周圍環境景觀設施建設政見，第1期4200萬元經費已由中央核准。對手李宗霖則提出「幸福的白皮書」，2人各自端出建設牛肉爭取選民支持。

口湖鄉長林哲凌前年鄉長補選勝出，終止民進黨2016年1月執政後基層補選的9連敗紀錄，成為民進黨明日之星，此次尋求連任士氣如虹；現任口湖鄉代李宗霖則以年輕人的初生之犢衝勁，要給鄉民耳目一新的選擇。

面對投票日逼近，2人推出建設政見尋求選民認同，林哲凌主打宜梧滯洪池再進化，針對滯洪池周圍環境景觀設施的建設，口湖鄉公所在縣政府協助下，提報4期3億4000萬元計畫，第1期4200萬經費已由中央核准。

林哲凌表示，縣府已完成規畫設計，明年初即將動工，除了新建公廁，還有連結遊客中心與環湖道路的親子空間平台、抽水站外觀綠美化，以及賞鳥亭、為龍舟賽而準備的觀賽階梯等多項建設。

現任口湖鄉民代表李宗霖沒有政黨、派系色彩，強調人民力量無色覺醒，此次參選訴求「守護家鄉」，認為「錯誤的政策比貪汙更可怕」，反對垃圾焚化底渣置於口湖鄉，以及養殖區設置太陽能發電破壞養殖環境。

李宗霖提出「幸福的白皮書」，內容包括拒絕汙染、捍衛家園；幼教升級、看見未來；友孝序大、愛與關懷；優質服務、效率行政；觀光行銷、產業升級；社區再造、生活更好等9大政見。

(中時 )