台灣設計前進深圳！軟硬秀創意！獲頒最佳展示獎

2018年11月07日 18:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用設計改變生活，用創意讓台灣躍上國際！11月初由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行，帶領國內10家設計服務業者前進全球唯一工業設計專業展覽「深圳國際工業設計大展」參展，台灣館以「軟：硬－超越想像的產業未來」前進深圳，獲頒The Great One最佳展示獎。

本次首度以策展的角度，邀請近年活躍於策展界的新銳曾熙凱總監擔任策展人，主題延續2018台灣設計展「軟：硬－超越想像的產業未來」，一次整合起台灣軟實力、製造技術硬底子，參展的10家業者皆為不同設計領域的軟硬整合專家，從品牌策劃、使用者介面、產品開發、文創商品到創新材料應用，為產業提供完整的一站式服務。

台灣館的設計理念就是一艘艦隊，其中容納了10家不同類型的設計服務業者，業者就像艦隊船員，分別負責不同階段的設計服務，彼此合作帶著企業客戶一起航向創新的產業未來。主辦單位第一次辦理The Great One大獎，台灣館從多個等國家的參展者中脫穎而出，獲主辦單位頒發「The Great One最佳展示獎」。

大會評審團表示：台灣館的設計相較於整體展會，是唯一具有故事性的展位，非常與眾不同，站在入口處，會不由自主的被吸引走入空間，成功的透過展位設計傳遞出策展理念。

在這個聚集非常多年輕人的創客城市，短短的三天展期，已有超過10萬人次蒞臨台灣館，設計這個新興行業觸發了創新創業與製造業的高度交流，台灣創意設計中心企圖為台灣新生代設計師打造國際舞台，期許他們的大膽勇敢創新為自己開創屬於自己的未來。

(中時電子報)