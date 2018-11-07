新竹縣》徐欣瑩提教育政見 推3安4樂5創新

新竹縣長候選人徐欣瑩7日發表教育政見，要以3安4樂5創新為主軸，建造孩子從出生到就學的良好發展平台。（莊旻靜攝）

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莊旻靜
新竹縣長候選人徐欣瑩7日發表教育政見，要以3安4樂5創新為主軸，建造孩子從出生到就學的良好發展平台。（莊旻靜攝）

新竹縣長候選人徐欣瑩7日提出教育政見，許諾要以3安4樂5創新為主軸，為孩子從出生到就學，建造良好的發展平台，讓新竹縣的孩子有夢想、樂實現。徐欣瑩在記者會中也說，她的教育政見較晚宣布，而被對手陣營搶先一步，7日的記者會中，也有家長帶著變裝成消防員、小公主的孩子，相挺支持。

徐欣瑩表示，教育一向是她的問政重點，也是家長所關注的議題，她推出3安包含安全、安心、安靜，有安全的通學步道、安心的營養午餐，以及班班有冷氣，讓孩童可以安靜專注求學；4樂則有「樂妊娠、樂啟發、樂生活、樂入學」等，樂妊娠要充實婦產科醫師、生育資源，樂啟發則要舉辦各式探索活動，讓孩子適性發展，樂生活則預計廣設親子樂活公園，樂入學則要增加800至1000個評價幼兒托育員額。

除此之外，徐欣瑩也推出5大創新教育，包含推動成立台大附中、國際教育、體育教育、科學及創客教育、藝文教育等，徐欣瑩指出，對手陣營早一步透露台大附中相關政見，不過她在議員、立委任內，都積極推動台大來新竹，以及生醫園區醫院，她認為能跟台大最好溝通協調的就是她，她也質疑已經在縣府擔任過職務、並提出台大附中政見者，「只是抄襲我們的政見」。

徐欣瑩也希望，在國際教育部分各校聘任外語師資、推動50所學校締結國際姊妹校等，以及透過選訓賽輔獎機制，培育優秀體育人才，還有舉辦科學團、創客團、國際學生藝文節等活動，發揮學生才藝。

(中時 )

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