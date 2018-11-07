雲林縣》工商界挺張麗善 成立工商後援會

工商界挺張麗善（前左三），成立工商後援會。（張朝欣攝）

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雲林縣長候選人張麗善7日於虎尾鎮成立工商後援會，上百名工商界人士出席力挺張麗善。張麗善強調此次競選雲林縣長，一定要努力改善雲林的產業結構，只有為企業找機會，才能為雲林找到出路。

張麗善工商後援會由商業後援會長陳德賢、工業後援會長王茂陵、張麗善後援會總會長吳振欽、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人領軍，率上百名工商人士共同造勢，氣氛熱絡。

吳振欽、陳德賢表示，張麗善此次參選歷盡了政治的打壓、司法的迫害，民進黨政府無能，讓台灣各界產業都十分慘淡，張麗善主張麥寮港改制，是具有宏觀遠見的政策，可以給雲林帶來不一樣的未來。

張麗善說，在經濟環境如此惡劣的情況下，工商界朋友站出來情義相挺，讓她非常感動。雲林是人民所得最低的縣市，而且面臨的問題不只北漂而是外漂，雲林絕對不能繼續流失人口。

張麗善強調民進黨執政後，各種錯誤政策造成社會紛擾，一例一休、惡修勞基法，導致社會衝突、勞資對立的雙輸局面。雲林這14年來幾乎沒有任何建設，無法提供企業發展的願景，雲林絕對不能再停滯不前。

張麗善指出，台灣現在面臨「5缺」，但雲林完全不缺水、不缺電、不缺地、不缺工、不缺人才，足見雲林在台灣是最具後發優勢的縣市，民進黨未能扮演好舵手角色，希望鄉親可以給她當選的機會，為雲林扛起重任。

(中時 )

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