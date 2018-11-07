花蓮的希望「魏嘉彥」 推動永續地球環境教育

2018年11月07日 18:09 中時電子報 綜合報導

圖片來源：花蓮縣議員參選人魏嘉彥 提供

今年34歲的魏嘉彥是花蓮縣議員參選人(花蓮市)，25歲那年踏入政壇，開始為市民服務。為了讓市民清楚他的政見展望，特別建立專屬政見平台將17條公布出來，因為曾與大家承諾將會依依的與大家闡述每條政見的詳細理念。其中，近幾年全球都在呼籲的環保意識也受到魏嘉彥的重視，他認為深耕永續地球環境教育，可以從根本減少不必要的資源浪費，愛護地球就要從你我開始。

動物、體育、環保等議題也都是他所關心的，為了花蓮變更好他盡心盡力，他說，每晚睡前都會花10分鐘思考，檢視自己一整天的言行。政見第一條就是主張「貓狗結紮代替撲殺」，並推廣領養代替購買，呼籲大眾要有珍惜生命的動保意識；「景觀管理自治條例」也是他所關心的，期許維護並營造特色城鄉景觀，讓花蓮成為一個更有質感、更有氣質的城市，確保花蓮的未來發展是永續健全的；今年的花蓮地震讓台灣不禁思考了減災防護措施，他提出「建立災害預防措施」，希望能將災害降至最低。

另外，警消過勞一直都是存在的問題，他們的保障誰來保護？魏嘉彥推動「警消救護改革」，盼望改善裝備補足吃緊人力，降低悲劇發生；「全力推動全民體育」，他說，國民體能的優劣是國力強弱的具體象徵，認為可以利用花蓮得天獨厚的自然環境，積極爭許主辦、協辦國內各類運動賽事，除了可以促進運動觀光，同時還可增進國民外交；「重現洄瀾歷史人文」，古蹟文物不僅具有文化財的經濟價值，更是文化傳承的重要指標，他相信古蹟文化的保存是一個懂得永續經營的政府必做的事。

身為國民黨中央部青年部副主任的他，善用年輕人的熱血與積極，他認為要用力傾聽、用力發聲，期許選民給予機會讓他能夠為花蓮進上一份心力。

(中時電子報)