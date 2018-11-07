珠海航展》超大水上起降無人機 運補南海島礁利器

2018年11月07日 18:15 中時電子報 盧伯華

今年珠海航展上除了彩虹-7大型隱身無人機之外，另有一型無人機也受到各方的矚目。這款由騰盾科技最新研制的TW356超大型無人機，除了採雙機身雙尾翼設計而有超長航程之外，還能進行水上起降，這對於遠海運補工作實為一大利器，特別是在目前情勢緊張的南海島礁，將能發揮的後勤支援功能。

據《鳳凰軍事》報導，這架稱為「騰盾TW356」的超大型無人機體型相當於一架運輸機，雙尾撐結構和漆黑的塗裝讓人聯想起二戰時候美國P-61「黑寡婦」夜間戰鬥機。雙機身飛機它可以減少機翼彎矩，減輕機架重量，並擴增油箱容量，兩者都能提升航程，但是會影響機動性。因此二次大戰時主要用於運輸機或者是大型的夜間戰鬥機等。

騰盾TW356超大型無人機可以進行水上起降，圖為它可裝置在掛架上的浮筒。（圖／鳳凰軍事）

報導說，TW356無人機顯然不是什麼戰鬥機，其巨大的雙尾撐顯示有超大的航程。先前騰盾科技公司研製中型的「雙尾蠍」無人機時就達到了任務半徑3000公里，而這種更加大型化的雙尾撐無人機顯然航程還能更遠，加上可以裝置水上浮筒，能解決遠海運補時可能缺乏機場的問題。此外，運輸機上還有空投貨倉，除可以進行海上空投外，也能對高原、山地哨所進行補給，在救災時也能發揮空投災區的應急功能。

報導認為，除了運輸的能力外，該無人機因為載重量大、航程遠，如果加上平衡木相控陣雷達、掛上電子戰吊艙，也能執行早期預警和電子對抗任務，未來能夠補充大陸預警機和電戰飛機不足的問題。

(中時電子報)