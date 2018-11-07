黃秋生替藍潔瑛不平 槓周遊欺人太甚「這人真的討厭」

黃秋生槓周遊欺人太甚。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

55歲港星藍潔瑛日前驟逝，製作人「阿姑」周遊受訪透露，此生最怕的演員就是藍潔瑛，她倆27年前曾合作過，回想起來都是棘手的回憶，也證實狄鶯推過藍潔瑛。今(7日)港媒報導，黃秋生跳出一一替藍潔瑛緩頰，先說：「下班不回飯店難道在片場睡？」又指：「說別人沒收錢不開工，沒收到錢當然不開工了」，隔空批評周遊欺人太甚，「這人真是討厭的不得了」。

周遊1991年曾製作電視劇《半生緣一世情》，狄鶯當年也是在拍攝該部戲劇的過程中，傳出因不滿藍潔瑛，踹了對方一腳，對此，周遊先前證實對藍潔瑛的印象是「難搞」，不只不願和劇組住同一間飯店，更以沒收到片酬堅持停拍，至於狠踹事件，李朝永澄清狄鶯當時不是踹對方，而是「推」了幾把，楊慶煌也證實有幫忙勸架。

據香港《蘋果日報》報導，黃秋生今現身活動替藍潔瑛說話，認為她完全沒問題，周遊先前指有天藍潔瑛收工時起大霧，她不願借住周遊房間堅持回飯店住，還要求有人在車前幫忙指路，黃秋生則說：「要人在車前指路，就是指飯店很近，如果回飯店需兩小時，難道會請人在車前指路兩小時嗎？既然飯店近，為何不能回飯店住？為什麼要借住妳（指周遊）房間？」

提到藍潔瑛疑因沒入帳不肯開工，黃秋生也認為這是理所當然，直言：「出來工作就是討口飯吃，收到錢就開工，要是錢拖了好幾個月，一下說寫錯票、一下又說不知道匯去那裡」，自然會令演員難以安心，「茶餐廳會吃完才付錢嗎？這人真的討厭的不得了」，他認為死者已矣，現在出來說這些話都是不應該的，他也不怕替藍潔瑛說話會得罪人，自認目前已經半退休。

(中時電子報)

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