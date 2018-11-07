肺部低劑量電腦斷層檢查 　雲林500名50歲以上國中小老師受惠

財團法人肺病防治基金會今年再贊助雲林縣50歲以上國中小老師做肺部低劑量電腦斷層檢查，圖為國小校長會議。（周麗蘭攝）

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財團法人肺病防治基金會多年前捐助經費，為雲林縣清潔、警察、消防人員進行肺部低劑量電腦斷層檢查，250人篩出5人，大多是第一期肺癌，可接受手術治療，今年再贊助雲林縣50歲以上國中小老師檢查。

肺病防治基金會董事長陳晉興也在台大雲林分院擔任外科部主任，他表示，肺癌是台灣的新國病，每年有9000人死於肺癌，比第二名肝癌還多1000多人，最近3年來政府每年花100億元在肺癌的治療。

陳晉興指出，肺癌死亡率之所以高是因為診斷出來時幾乎是末期，唯一可以治療 機會是在初期，而唯一有效的篩檢是是做低劑量肺部電腦斷層檢查。

他說，幾年前為雲林縣清潔、警察、消防人員篩檢250人，共篩出5人，符合100人約篩出2人的比例，初期肺癌可透由手術治療，避免家庭悲劇，這次再補助100萬元委託台大雲林分院為50歲以上受粉筆末危害的國中小老師篩檢。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，肺部低劑量電腦斷層檢查費用約6000元，該院以成本4000元服務鄉親，很感激豐泰文教基金會共襄盛舉也捐100萬元，將可為500名國中小老師檢查。

李進勇表示，非常感激肺病基金會與豐泰基金會共同捐助，希望符合資格的老師們都能接受檢查，顧好身體更能奉獻教育。

(中時 )

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