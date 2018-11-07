自用送禮兩相宜 YOKU MOKU聖誕限定禮盒搶先上市

聖誕限定款「臻饌禮盒」26入裝，售價1350元／盒。（圖片提供／ YOKU MOKU）

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「喜饌禮盒」內含原味雪茄蛋捲10入、雙層巧克力薄片12入、雙層白巧克力薄片12入與圓月煎餅12入，售價1950元／盒，（圖片提供／ YOKU MOKU）
YOKU MOKU免費「花綻」包裝，充滿濃厚大自然風味。（圖片提供／ YOKU MOKU）

時序入冬，日本伴手禮大廠「YOKU MOKU」迎接聖誕節，以經典紅、綠色為主視覺設計，加入聖誕老人、小精靈等元素，綴以多彩插畫裝飾，充滿濃厚過節氛圍。

聖誕限定款「臻饌禮盒」、「喜饌禮盒」此次攜手法國插畫家CLYV合作，打造夢想中聖誕童話世界。「臻饌禮盒」外盒以歐風手繪製作，動物們在提琴小屋前敲擊樂器，迎接聖誕佳節到來，包括原味雪茄蛋捲10入、雙層巧克力薄片6入、雙層白巧克力薄片6入和圓月煎餅4入;另款「喜饌禮盒」則以北歐小鎮為靈感發想，人們漫步白雪靄靄街道，盡情享受歡聚時刻，46入裝禮盒，內含4款美味餅乾，自用送禮兩相宜。

迎接台中花博到來，YOKU MOKU全新「花綻」包裝，即日起至2019年4月來店消費即享免費包裝服務，此次以花綻鳥鳴為靈感，描繪鳥兒恣意穿梭於桃林間意象，搭配深藍色緞帶妝點，貴氣中不失優雅，藉此傳遞忙碌工作之餘，記得放慢腳步聆聽自然美好聲音。

(中時 )

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