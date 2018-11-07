新竹市》文化據點啟用儀式 柯媽、柯爸、林智堅開心同框

柯媽與柯爸7日獲邀參加新竹市「民富里文化據點」啟用儀式，熱情與市長林智堅（左）閒聊並同框合影。（陳育賢攝）

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柯媽與柯爸7日獲邀參加新竹市「民富里文化據點」啟用儀式，與市長林智堅（左）閒聊並同框合影。（陳育賢攝）
柯爸、柯媽（左二）7日獲邀參加新竹市「民富里文化據點」啟用儀式，熱情與市長林智堅（中）等人同框合影。（陳育賢攝）

每到選舉只要是政治高人氣的人物，都是各候選人爭相邀請合照、站台的對象，此次選舉最高人氣者非韓國瑜莫屬，而柯媽因是柯P母親，個性又直爽，一直以來維持高人氣，7日她與柯爸獲邀參加新竹市「民富里文化據點」啟用儀式，雖非政治活動，但媒體採訪還是圍繞著選舉政治話題。

柯媽在此次大選，因本身的高人氣不斷有候選人邀請站台，希望沾上柯媽或柯P的光，日前，柯文哲還曾因柯媽與柯爸到台中為候選人站台一事而為新聞焦點。

而新竹市長候選人林智堅在競選期間不敢打擾柯爸、柯媽，因此都未主動邀請兩人參加選舉相關活動，不過，昨天因文化局這場與柯媽、柯爸有地緣關係的「民富里文化據點」啟用儀式的地方活動，與選舉不相關，文化局因此特別邀請兩人前來剪綵，與主持儀式的市長林智堅在台下比鄰而坐、熱情交談，也難得同框合影。

柯媽表示，市長林智堅很認真，做事也受到肯定，「誰會當市長」，大家都很清楚啦，她說，柯文哲與林智堅有情誼在，過去也多次合作，但選舉到了，她不能說要支持誰，強調大家都是朋友，都住新竹市啦。

柯媽也說，很感謝我們的市長林智堅對里民這麼關心，里民們才有機會在這麼舒適、很漂亮的場所聚會共餐、交流、說故事、唱歌，林智堅在任內市府團隊啊、區長、里長等，都團結一心為鄰里、市政努力、市民服務，做的很好啊。

(中時 )

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