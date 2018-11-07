以《誰先愛上他的》主題曲入圍金馬 李英宏為當文青穿這樣...

音樂人李英宏創作《誰先愛上他的》主題曲入圍金馬，穿印花與片子氣息合襯，Ted Baker印花襯衫4680元，卡其色長褲4680元。（JOJ PHOTO攝影）

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李英宏穿著印花，讓他想起過去自己鍾愛的文青穿著，Ted Baker鶴印花Ｔ恤2880元，淺藍色長褲5780元，Fakeme的Ralphie太陽眼鏡7600元。（JOJ PHOTO攝影）
Ted Baker印花T恤，3180元。（Ted Baker提供）
Ted Baker藍色幾何印花短袖襯衫，5380元。（Ted Baker提供）
Ted Baker深藍印花領帶，3480元。（Ted Baker提供）

電影《誰先愛上他的》首周票房登新片冠軍，主題曲〈峇里島〉也被網友讚是洗腦歌，以此曲入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」的音樂人李英宏，受本報之邀穿英國品牌Ted Baker復古印花服裝，他笑說：「有段時間想當文青，常買書看，也穿得比較斯文一點，就喜歡花襯衫、古著這些的。」穿搭也意外與片子風格頗合襯。

李英宏覺得之前自己和時尚沾不上邊，不會刻意要怎樣，而是隨時間逐漸調整，他以音樂舉例說，小時聽嘻哈引領進入創作，後來也聽搖滾、電子、黑人音樂，「每個時段喜歡一個東西，都會影響當下創作的樣子。」他曾也想當文青穿印花，「喜歡與自己年紀差20年的東西，接近爸爸叔叔的時候，那時小，小時看過、感受氣氛，長大後（穿到），就會想到那時，是個很夢幻的經歷。」

他因〈台北直直撞〉在樂壇一鳴驚人，這次初次挑戰配樂並創作兩首歌，就以〈峇里島〉入圍金馬獎，還將與陳奕迅、雷光夏等入圍者一起現場演唱，他透露，配樂曾遇撞牆期，也想過放棄，但看到導演徐譽庭與許智彥兩三個月每天在剪接，「感覺他們不放棄」而受到激勵，最後創作出目前版本，並覺得感謝過程學習到非常多。

(中時 )

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