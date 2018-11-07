孵巨蛋太Crazy？Crazy Friday電音趴要到彰化了

2018年11月07日 19:15 中時 吳敏菁

國民黨候選人王惠美11日要舉辦「手牽手，要捷運」運動，無黨籍候選人黃文玲10日也要在彰化交流道舉辦中台灣最大的全球百大DJ電音趴，民進黨候選人魏明谷從10到12日7至8點分別在北斗牛墟廣場、二林仁愛路廣場和社頭芭樂市場舉辦造勢晚會。

彰化縣長候選人黃文玲7日和悟善基金會董事長劉佑民7日舉辦記者會，表示10日下午4時到晚上10時，將在國道一號彰化交流道旁空地舉辦中台灣最大的全球百大DJ電音叭，並強調是原汁原味的Crazy Friday電音音樂會，採售票方式，每人100元，收益補助公益團體。

黃文玲表示，Crazy Friday電音趴是台南市無黨籍候選人林義豐帶動，本來今天要來，因尋覓場地發生問題，在彰化籌辦也遇到種種問題，彰化市附近要找2、3萬人以上場所其實找不到，希望在彰化東區，蓋一座可以容納3到5萬人，中部最大的國際巨蛋，裡面有百貨公司、五星級大飯店，還有商展和策展，國際賽事也可以在裡面舉辦。

黃文玲說，希望未來東區大巨蛋用公開透明方式讓市民參與，中彰投總共有400多萬人，東區就是中彰投的核心，核心中核心，蛋黃區中的蛋黃區，在此設置大巨蛋，距離台中高鐵最近，將尋找國內外知名廠商投資，保證政府不須付建造費用。

(中時 )