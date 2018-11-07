台中》游錫堃參觀台中花博 稱讚林佳龍「以自然為師」

2018年11月07日 19:14 中時 王文吉

前行政院長游錫堃（前排左二）在台中市長林佳龍（右二）陪同下，前往台中花博外埔園區參訪。（王文吉攝）

「水牛伯」游錫堃（左四）在石虎地景藝術前合影，與台中市長林佳龍（右二）一同比出「萌牛」可愛姿勢。（王文吉攝）

「水牛伯」游錫堃（右一）、台中市長林佳龍（右二）參訪台中花博樂農館，一前一後走過田埂。（王文吉攝）

「水牛伯」游錫堃（左三）參觀花博外埔樂農館，台中市長林佳龍（左二）全程陪同。（王文吉攝）

前行政院長游錫堃（右）與台中市長林佳龍（左）在蘑菇造景前合影。（王文吉攝）

前行政院長游錫堃（右）稱讚林佳龍領導有方，成功舉辦世界級博覽會，並肯定林「施政以自然為師」。（王文吉攝）

前行政院長游錫堃7日參觀台中花博園區，他對花博強調「花現GNP」精神，以「自然為師」感到驚艷，並讚許市府團隊的超強執行力，以3年多時間完成世界級的博覽會，還稱讚台中市長林佳龍求好心切，「為了辦花博，疏忽了選務，因公忘私，這也是他可愛的地方！」

「水牛伯」游錫堃在林佳龍陪同下，前往花博外埔園區參觀，他看到稻草綑製的水牛裝置藝術，忍不住上前撫摸牛頭，還不斷與旁人分享幼時養牛的趣事，隨後他也參訪樂農館、大愛環保科技人文館，接著轉往后里馬場園區。

今日是林佳龍本屆任期最後一天上班日，媒體問游錫堃「選戰將至，是否特地來跟子弟兵林佳龍加油打氣？」游錫堃表示，林佳龍必須用很大的心力照顧花博，因此疏忽了選務，他為了把事情辦好，會「先公忘私」，這也是他可愛的地方，相信市民若以台中市的未來為念，未來4年再託付給他，台中市的進步會非常快。

游錫堃指出，市政要做好，需以自然為師，花博從核心理念GNP著手，就是以自然為師的例子，並藉由花博活絡市政，全國民眾平常不一定有機會接觸花卉或農業，來逛一趟花博，相信勝過翻閱花卉農業書籍。花博可說是很好的自然教育，藉由花博整個團隊的投入，讓志工與市民都上了一課，讓他自己也上了一課。

游錫堃也說，台北花博花費約140億元，台中花博80餘億元，相差50幾億元，這就是台中跟台北不一樣的地方，尤其台中花博將留下一些場館，讓市民可以運用，藉由花博，不僅讓市民品質提升，也讓台中可大可久，永久發展。

林佳龍指出，選舉剩下15天，他太專注市政，尤其是花博，所以留15天衝刺選舉，「花博做好有政績，人民有感」。他期待花博不是放煙火，像花海一樣稍縱即逝，而是留下有形的建設，讓展館後續都可以繼續使用。

游錫堃最後勉勵，政治人物施政一定要以自然為師，花博從「綠色生產、自然生態、人文生活」著手，因為人離不開大自然，任何施政以自然為師，一定可以做得好，從辦理花博可以看出，「林佳龍是以自然為師的市長」。

(中時 )