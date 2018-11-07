交通部長說陸客不來觀光客不減　無損觀光　業者一片反彈　怒斥睜眼說瞎話

2018年11月07日 18:45 中時 楊樹煌

▲立委馬文君砲轟蔡政府執政才短兩年多，台灣觀光出現空前蕭條，讓業界都活不去，政府卻無感，太令人失望。（楊樹煌攝）

交通部長吳宏謀6日陪同總統府秘書長陳菊，在草屯視察鳥嘴潭人工湖工程和觀光規劃，為南投縣長候選人洪國浩拉抬聲勢，談到台灣的觀光現狀，竟說出陸客不來，觀光客不減，無損國際遊客量和觀光，隔日馬上引起地方觀光業者一片反彈聲浪，並怒斥部長睜眼說瞎話。

吳宏謀指出，南投縣是觀光大縣，因此要向南投鄉親報告，陸客雖減少，但是中央南向政策開發的新客源，如越南、泰國及日本、韓國的遊客全部都增加，所以整體而言，來台的國際旅客人次未減少反而增加，並無損觀光。

吳部長的一席話，馬上在南投縣各觀光旅遊業界引發極大的迴響，大埔里地區觀光旅宿業者及日月潭遊艇業者都痛斥，部長明明是睜眼說瞎話，難道部長不知道台灣整體觀光景氣、是歷年來最差、全國觀光業一片哀嚎嗎?日月潭各商家及遊艇業幾乎都活不下去，難道當局都未察覺嗎？

南投縣觀光產業聯盟的李姓觀光業者也憤恨不平的指出，如果台灣觀光經濟好轉，需要將宜蘭、花蓮、台東，高雄、屏東納入補助嗎？何以幾波的補助國內旅遊，總是獨漏南投？要挹注地方資源還分藍綠，這是什麼政府？部長可知南投的觀光飯店及餐廳因支撐不住，關閉多少家嗎，還有多少業者1日打魚3天曬網，也面臨倒閉邊緣嗎？

另，國際遊客大多只停留北部地區活動，同時南向市場大都是低價團，根本沒有購買力，業者苦哈哈，難道交通部都不知道嗎？

立委馬文君更憤怒的指出，蔡英文執政才短兩年多，台灣觀光蕭條，讓業界損失達千億營收，經濟沉到谷底，業主叫苦連天，連在日月潭賣船票維生計的婦人、清境以賣CD的年輕街頭藝人都大嘆快活不下去了，南部漁民還傳出要北上向蔡政府祈求要救救他們，還有更廣大的民眾欲哭無淚，但蔡政府卻無感，且無動於衷，實在令人失望致極。

(中時 )