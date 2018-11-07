嘉市》嘉義查賄如火如荼 檢察總長預告「還會爆量」

2018年11月07日 18:51 中時 廖素慧

檢察總長江惠民期許嘉義檢調妥為布署人力以因應查賄案爆量。（廖素慧攝）

法務部廉政署副署長侯寬仁（中）到嘉義地檢署參加分區查賄會議。（廖素慧攝）

尋求連任的嘉義市長涂醒哲競總上月30日被潑紅漆。（廖素慧翻攝）

法務部檢察總長江惠民7日到嘉義地檢署召開查察賄選會議，肯定嘉義檢警調查賄成績，目前與新竹、彰化名列前3名，若以人口數與件數算比例，嘉義的成績更亮麗，他也預告「選舉到最後階段，查賄可能爆量，嘉檢應做好人力布署加以因應。」

法務部常次張斗輝、檢察總長江惠民7日下午到嘉義地檢署召開檢警調查察賄選分區會議，江惠民說，現階段查賄成績若以案件數來說，新竹、彰化是前2名，嘉義是第3名，但若以人口數來算比例，嘉義的成果非常亮麗。

江惠民說，相較於其他地檢署，嘉義地檢署對查賄的布署及規畫很完整，策略有效，展現執行力，呼籲選民勿賣票。

江惠民說，2014年嘉義的查賄績效很好，目前嘉檢查賄的量約僅及一半，隨著選舉投票日 逼近，未來10多天可能會更有大量案件爆發， 期許嘉檢能妥善規畫人力，對大量案件湧入能做有效處理。

江惠民表示，查賄秉持行政中立，程序要符合法令，注重辦案品質，有證據就辦，不管顏色，關於涂醒哲總部被潑漆案，針對個案他不便說明，但凡有證據一定查證。

據了解，涂醒哲競選總部於10月30日凌晨被「重機男子」潑漆，是目前唯一一件縣市長候選人競選總部疑涉及選舉暴力的案件，備受矚

目，內政部長、警政署長密切關心、追蹤此案進度，但案發至今9天，案情陷入膠著，刑事局中打部隊已進駐嘉義市查案。

(中時 )