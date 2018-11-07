移民火星要不要？ 張睿家：考慮看看

2018年11月07日 18:43 中時 潘鈺楨

《火星時代》第二季。（國家地理頻道提供）

請太空人永久待在火星上執行殖民任務是否真的是可行的做法？《火星時代》在第一季提供諸多樂觀的推論後，第二季開始引入更多戲劇化事件來探討科學界的樂觀主義，已經習慣地球生活的人類，從來沒有離開地球這麼久過，加上過去的太空任務都是知道自己有回家的一天，和被送上陌生星球一輩子回不了家的心態大不相同。第一季結尾科學家自殺的意外，也點出在穹頂內生活的壓力與心理扭曲的問題。

熱愛電影的張睿家看完《火星時代》第一季相當驚艷，根本是以電影規格拍攝的影集，在摩洛哥拍攝的場景幾可亂真，一度以為人類已經登陸火星了，劇情相當有張力。平常不太追劇，不喜歡鬼打牆、劇情沒進展的戲劇，看《火星時代》的迷你影集六集剛剛好，而且平常也會關注太空有沒有生命、太空探索的新聞，很期待第二季的播映。

至於是否願意移民火星？就像劇情發展，初期的太空生活可能過於孤獨，張睿家覺得自己會太想念地球的家人、海洋、空氣跟食物，還是等火星地球化後再考慮看看。曾經夢想當體育老師的張睿家，對未來不設限，即使充滿了未知，也有勇往直前的勇氣，就像劇中的太空人一樣，持續往前就會有無限可能。

新一季《火星時代》將整個火星任務的層面拉得更高更廣，在完成基礎生活建設後，全人類將要面對的是在這個荒野之地發展文明及繁衍後代。開場推到五年後，在自給自足的奧林帕斯城，第一批的科學家與其他拓荒者們互相扶持，以人類的福祉為優先地執行任務。然而，僅以理想與勇氣為動力的發展遠遠沒有開發利益快速，因此由其他國家與公司組成的能源探勘公司也來到了火星，以挖掘礦產與能源為優先目標，兩種不同極端的先驅者在這顆星球上開始了新世界的角力。

除了中國發射太空站到火星附近作業，路肯能源公司也展開能源開採。主角宋荷娜與路肯能源公司發生劇烈衝突，而科學與商業的對抗，早已在地球發生。火星時代則以綠色和平組織在北極圈對抗石油公司的詳實紀錄作為前車之鑑，預測人與人之間的衝突將永遠是人類這個物種的最大難關。全劇在太空人艾蜜莉意外懷孕進入高潮—迎接首個在火星上誕生的人類，然而這個世代將無法了解沒有太空衣庇護就能呼吸的感受，山川、河水與海洋只能以影片、圖片理解，第一批抵達的太空人則將無時無刻思念著地球。這些艱困的挑戰是否能被克服？

《火星時代》第二季將於11月12日晚上10點國家地理頻道播出。

(中時 )