台北》小野痛哭反駁丁守中攻擊 柯P表心疼頻說「歹勢」

2018年11月07日 19:21 中時 鄭任南 、 陳燕珩

柯文哲（左）與小野（右）。（鄭任南攝）

柯文哲（左）與小野（右）。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片挺陳其邁，遭國民黨台北市長候選人丁守中質疑「操作棄保」，還諷他是民進黨文化門神，小野下午出面受訪3度痛哭，稱選舉讓他看到人心最黑暗的一面。晚間柯文哲出席競選活動對此大表心疼，不但頻跟小野說「歹勢歹勢」，還給他溫情擁抱打氣。

柯文哲明天起開始請假專心備戰選舉，今天是他市府上班最後一天，下班後柯直奔西湖市場參加行動競選總部造勢活動，不過因活動辦在停車場旁，動線規畫不佳，全場僅100多名民眾圍觀，場面冷冷清清，活動開始時小野尚未平復情緒，臉色相當凝重，氣氛頗尷尬。

柯文哲致詞時說，剛在車上看影片（小野受訪落淚），實在覺得很歹勢，小野不是2周前才出現在台灣，他已在文化界30年，卻因為選舉被扯進來，對他很抱歉，其實他剛跨足政治圈也很不習慣，但正因為不喜歡這種政治文化，才要慢慢改變它，致詞完柯更罕見大展溫情，給小野一個深深擁抱。

會後受訪柯再強調，小野在文化界那麼久，很少聽到有人講他壞話，他是個好人，而且坦白講，小野不會搞什麼棄保，他不是政治人嘛，好好一個文化人，被人家說是民進黨門神，他當然會很難過。柯強調，台灣政治就是這樣，他已經選過一次比較習慣了，「正常人打這種dirty（骯髒）選戰都受不了。」

媒體問及，丁守中似乎緊咬小野挺陳其邁不放？柯重申，人活著不是只有政黨，還有家人、朋友，小野以前跟著紙風車巡迴，與柯一正、吳念真、李永豐都是一夥朋友，他們跟陳其邁不錯，雖然當初聽到小野幫陳錄影，心裡也覺得怎麼會這樣，但他沒多說什麼，且早預料到晚上call in節目會說成是陰謀論。

至於小野下午受訪放狠話，痛批丁守中憑什麼當市長，質疑他沒讀過書。柯文哲嘆氣說，選舉就是這樣，所以柯媽常說罵人沒好話，他每天都很克制不要罵人家，這次事件感觸很多，還是覺得對小野很不好意思，他也是來幫忙的，無奈環境就是這樣。

(中時 )