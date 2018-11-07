「妖精之切」狂衝排名 WTA讚謝淑薇：網壇魔法師

2018年11月07日 18:49 中時電子報 陳筱琳／綜合報導

台灣職業女網好手謝淑薇，今年再度繳出佳績，將世界排名從去年96名拚到28名，整整進步了68名，9月份還在日本廣島女網賽獲得個人睽違6年的單打冠軍，精采表現獲得WTA國際女子職業網球協會注意，在官網的評論文章中，大讚謝淑薇是「網壇魔法師」，打出神奇的一季。

謝淑薇今年戰績40勝23敗，本季獎金累積達127萬美元（約3940萬台幣），特別是她在今年澳洲網球公開賽第二輪擊退當時的世界第3穆古如莎（Garbine Muguruza），溫布頓草地網球錦標賽女單32強賽又擊敗世界球后哈麗普（Simona Halep），廣島女網賽4強賽對中國大陸選手王薔打出一記力道和落點都很巧妙的切球，被球迷票選為當月最佳好球，也在《紐約時報》針對選手、教練及球評的票選中，被評為最奇特打法第一名。

「對網壇魔法師來說，今年是神奇的一季！」WTA官網文章如此形容，並將謝淑薇列為本季15位進步最多的球員之一，甚至在中國大陸珠海舉辦的「小年終」也邀請謝淑薇以替補選手身分出席，只要有人受傷退賽，她就可以遞補參賽，雖然最終沒有上場機會，相信她今年已經用「飄零步伐」、「妖精之切」贏得國際網壇認同。

(中時電子報)