鴻海全球品牌聯盟 亮相陸首屆進博會

2018年11月07日 20:57 旺報 張國威

鴻海展館ＢlockRock展區，向民眾介紹來自威州的玉石產品。鴻海提供

首屆中國國際進口博覽會上，全球最大電子科技製造服務商鴻海科技集團在「家用及電子家電展區」核心區域打造500平方公尺展臺參展。此次鴻海以「賦能智慧未來Smart Future」為主題，結合全球資源版圖，引進美國Belkin、Flying Eagle、ZAP-X、VISI Mobile、日本SHARP等集團品牌聯盟最新科技產品參展。同時引進14家以綠色迴圈環保應用為特色，來自威斯康辛州及加利福尼亞州的代表性美國中小企業走進中國市場。

鴻海在展區特別搭建了美國威斯康辛專區，依託「威谷科技園區」的建立，結合威斯康辛州傳統自然資源以及歷史悠久的製造技術，透過與威斯康辛州政府合作，邀請了五家環保建築材料和先進製造企業代表參展。同時，也引進並展示了威斯康辛州全球水資源中心和The Water Council共同推動海綿城市的發展成果，包括污水及廢棄物處理領域的創新解決方案和技術，力爭為推動全球綠色環保迴圈事業助力。

在「健康互聯網」賦能上，鴻海健康科技事業群以集團科研實力融合國際前沿技術，透過預防、保健及治療三大方面展示全方位健康科技解決方案。如在保健方面，推出「鴻參」品牌引進美國威斯康辛州頂級花旗參，搭配科技檢測把關，為養生保健市場開創了嶄新示範。

在健康醫療區域則展示了通過美國FDA與歐洲CE雙認證的唯新（VISI Mobile）醫療級穿戴式連續生命徵象監測系統，能監測病人心跳、脈搏、血氧飽和度等七種生理數值，同步上傳至雲端，扮演醫護人員與被照護者的串接平臺。此外，運用全息成像互動展演的銳普X(ZAP-X)立體定位放射手術系統，為放射手術治療帶來新的發展契機。

此外，美國Flying Eagle團隊首次在國內展示人機互動展臺，結合機械手臂呈現面板的多樣形態，打破民眾對電視螢幕的想像框架。智慧生活方面，除了電源設備、螢幕、手機、電腦與平板週邊配件外，美國Belkin還展示了Linksys全方位無線網路連接設備，以及搭配WeMo與Phyn等智慧家居控制與水資源監測系統的電子產品；日本SHARP以8K+AIoT為主題，展示一系列智慧黑白家電，特別是8K新品電視、8K攝影機和日本進口AIoT產品，智慧串聯客廳到廚房，建構出智慧生活的全新樣貌。

(旺報 )