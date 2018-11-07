愛上披頭四之妻不倫戀 艾瑞克克萊普頓親述愛與痛

艾瑞克克萊普頓主動提議拍攝的自傳體紀錄片《艾瑞克克萊普頓：藍調天堂路》。（翻面映畫提供）

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潘鈺楨
艾瑞克克萊普頓主動提議拍攝的自傳體紀錄片《艾瑞克克萊普頓：藍調天堂路》。（翻面映畫提供）

被譽為樂壇「吉他之神」的艾瑞克克萊普頓(Eric Clapton)，曾三度入選搖滾名人堂，擁有18座葛萊美獎的輝煌紀錄，在音樂圈的貢獻與影響力無人能匹敵，創作無數經典名曲，一首為早逝幼子所寫的〈淚灑天堂〉(Tears in Heaven)更是家喻戶曉，歌曲背後的故事也感動人心。雖然艾瑞克克萊普頓至今從未來台開唱，但藉由他主動提議拍攝的自傳體紀錄片《艾瑞克克萊普頓：藍調天堂路》，樂迷可藉此探索其細膩敏感的內心世界，一窺這位吉他之神戲劇性的音樂人生。

今年滿73歲的艾瑞克克萊普頓，近年來深受長期耳鳴問題和神經系統損傷所苦，仍不減他對音樂的熱情，七月才剛於英國海德公園開完演唱會，經過歲月的琢磨淬鍊，他的音樂表現更加成熟內斂，對於年輕時候的生活經歷也有所反省沉澱，在影人好友莉莉菲妮扎努克(Lili Fini Zanuck)的幫助下，完成了《艾瑞克克萊普頓：藍調天堂路》這部自傳紀錄片，片中從他曾經參與過的雛鳥樂團(The Yardbirds)、奶油樂團(Cream)，以及他的單飛年代，追溯其傳奇的職業生涯，還有與眾多音樂人如：披頭四樂團(The Beatles)、比比金(B. B. King)、吉米罕醉克斯(Jimi Hendrix)等合作的過程。

其中與披頭四樂團吉他手喬治哈里遜(George Harrison)之妻譜出不倫戀的愛情史，並寫下蕩氣迴腸的情歌〈蕾拉〉(Layla)，對於此段搖滾史上最著名的三角戀故事、眾所皆知的「黑歷史」，也坦承地告解極為私密的愛慾和痛苦。

除此之外，《艾瑞克克萊普頓：藍調天堂路》電影裡也娓娓道出艾瑞克克萊普頓，許多隱而未宣的心路歷程。由養成他孤僻性情的童年談起，迷失於酗酒及毒癮的人生，掙扎於音樂事業、動蕩的愛情史，以及他年幼兒子早逝的悲慘遭遇，本片詩意記載克萊普頓面對人生多種重大挑戰，一路走來辛酸痛苦、充滿悔恨與領悟的藍調天堂路。本片為知名奧斯卡金獎製作人《溫馨接送情》莉莉菲妮扎努克執導，《尋找甜秘客》約翰巴斯克製片，並獲得國家電影評論協會最佳年度紀錄片獎的肯定，電影將於11月16日在台上映。

(中時 )

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