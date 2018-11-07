揭陳其邁真面目 徐巧芯：高傲狂妄才是陳其邁

2018年11月07日 19:25 中時 周毓翔

台北市長柯文哲競選總幹事小野稱讚陳其邁是「古意」、不太會說話，滿老實的。國民黨台北市議員參選人徐巧芯則揭露往事，直指陳其邁並不如外界所說「溫文儒雅」，私下的陳正如他在質詢前陸委會主委王郁琦時罵「我是你爸爸」一樣的高傲、狂妄，這才是真正的他。

徐巧芯指出，事情發生在2015年，正逢準備2016總統大選，民進黨遲遲不願辯論，還有不知道是誰透過媒體反過來指責國民黨不辯論。當時徐巧芯代表國民黨總統參選人朱立倫陣營與民進黨總統參選人蔡英文派出的陳其邁協商辯論時間。

徐巧芯說，陳其邁為了替蔡英文逃避辯論，在辯論會協調會當中處處刁難，最扯的是有一次竟然等到大家都發言取得共識以後，他又回到原點討論，一副剛才什麼都沒發生的樣子。在場的媒體敢怒不敢言，或許是因為沒人敢得罪他。

徐巧芯還原當時狀況，她跟陳其邁說：「委員，你開會都沒有認真在聽嗎？剛才大家都討論完了，你們也說同意，現在又在原地打轉是在浪費大家的時間嗎？」事過境遷後，有媒體私下跟她說謝謝，還好她在會議中仗義直言，辯論才有機會能夠促成。

徐巧芯感嘆，第一次見識到「耍官威」到底是怎麼一回事，也因為如此，雖然往後也經常有和他在節目去上同台的機會，但當天那副官僚的嘴臉，始終不能忘懷，也因此很少跟他有來往。

徐巧芯批評，有些人假裝了一輩子的溫文儒雅，但碰到危急時狗急跳牆才真正讓大家看透他的個性。「不談政黨，我支持韓國瑜，是因為他夠『真』；不支持陳其邁，是因為親身體會過他的『假』。

(中時 )