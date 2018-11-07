4.1億元執行20案長照衛福據點！彰縣日照中心新建模型縣府展示

2018年11月07日 19:41 中時 吳敏菁

彰化縣政府7日上午於縣府中庭舉行前瞻基礎建設計畫衛生所新建工程動畫模型展示會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府表示，為了推動長照2.0，為長照據點找出空間，積極爭取中央「前瞻基礎建設計畫」補助經費。獲中央第1期核定20案，共4億907萬8000元。（吳敏菁攝）

彰化縣政府7日上午於縣府中庭舉行前瞻基礎建設計畫衛生所新建工程動畫模型展示會，彰化縣政府表示，為了推動長照2.0，為長照據點找出空間，積極爭取中央「前瞻基礎建設計畫」補助經費。獲中央第1期核定20案，共4億907萬8千元。目前仍持續向中央爭取第2、3期經費。

縣府代理機要秘書陳金哲代表縣長魏明谷與衛生福利部國民健康署副署長游麗惠出席。這次展示的衛生所和日照中心新建模型分處，二林鎮、鹿港鎮、社頭鄉、溪州鄉。

另外，還有線西鄉衛生所、芳苑鄉日照中心的新建案和福興等7處修繕案，都在這次展期中一併向縣民展現，會中並有建築師針對各建案特色進行說明。這次工程模型展期將持續到11月13日，歡迎民眾前往參觀。

陳金哲表示，彰化縣是個邁進高齡化的城市，中央推動長照2.0，106年彰化縣長魏明谷擔任召集人，協同縣府局處盤點縣內社區活動中心、老人活動中心、閒置公有空間及土地，以最快的行政效率取得各方面的資料之後，擬定計畫向中央爭取經費，展現最高的執行力與效率。

陳金哲指出，這次展出的前瞻基礎建設計畫衛生所及日照中心新建工程等幾個建案，都設計得美侖美奐，真的是「找得到、看得到、用得到」，這就是最佳執行力的表現。

衛生福利部國民健康署副署長游麗惠表示，彰化縣衛生局非常積極的向中央爭取長照2.0的各項經費，在衛生所的改建上彰化縣名列前茅，長照2.0就是希望國人在老化同時獲得好的照顧，健康老化，衛生所的轉型非常重要，從著重健康照顧、疾病防治的主要功能轉為照護長者，延緩失能、失智等健康老化為服務目的，讓大家可以長壽得健康、快樂，轉型的過程中，硬體改變非常重要，讓硬體設施符合長照的需求，與軟體的配合，能提供更好服務。

(中時 )