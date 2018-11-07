18組普悠瑪遠端監控即將接線！ 日本車輛同意11日前完成

2018年11月07日 19:26 中時 張理國

政院「1021鐵路事故行政調查小組」今天邀集普悠瑪原廠「日本車輛」釐清ATP問題及後續改善，日本車輛已同意在本月11日前，依台鐵要求完成18組普悠瑪列車的ATP隔離開關遠端監視功能的線路接線作業，並由台鐵陸續於1個月內完成測試及驗證運作，以提升行車運轉安全。

政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人吳澤成為進一步瞭解台鐵普悠瑪及其它自動列車防護系統（ATP）、自動防護系統隔離開關遠端監視系統的建置、功能、運作情形及改善之道，今日會同張景森政務委員首度邀集原廠商日本車輛製造公司、住友商事株式會社、龐巴迪公司、三商電腦公司等車輛製造及ATP與監視系統代表到場說明及討論。

會中除日本車輛承諾改善普悠瑪遠端監控外，並就可立即改善部分，請廠商協助配合，並得出部分結論。調查小組表示，關於普悠瑪列車缺少ATP隔離開關遠端監視功能，日本車輛製造公司坦承雖有將遠端監視功能納入普悠瑪設計圖，但在製造階段未按照設計圖對於遠端監視接線施工，致交車時即缺少遠端監視功能。而台鐵在後續驗收階段，並未將遠端監視列為測試項目，且於營運後也未及時發現和改善該項問題。

而之前各列車配置的ATP遠端監視系統，由於傳送過多非必要的無關行車安全的警告訊息，造成調度人員判讀及執勤困擾，致有不信賴該系統的可能，而對於普悠瑪營運後未傳送ATP監視訊息一事，未獲要求改善。

至於ATP遠端監視經常傳送非必要的運轉告警訊息，調查小組表示，台鐵局將會同廠商三商電腦公司在本月16日前提出後續改善計畫（含期程），以期降低非必要告警訊息影響第一線人員調度監控的頻率，確實發揮安全監視功能。

今日與會人員及單位，包含行政院公共工程委員會、災害防救辦公室、交通環境資源處、法規會、交通部、鐵道局、台灣鐵路管理局、日本車輛製造公司、三商電腦（股）公司、龐巴迪公司等出席。

(中時 )