花蓮》讓花蓮更美 城市美學成候選人熱烈政見

花蓮以觀光立縣，除了觀光產業受到注目外，花蓮的外表同樣受到候選人的注意，城市美學議題為各級候選人關注重點。（張祈攝）

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花蓮以觀光立縣，除了觀光產業受到注目外，花蓮的外表同樣受到候選人的注意，城市美學議題為各級候選人關注重點。（張祈攝）

花蓮以觀光立縣，城市美學議題為各級候選人關注重點，花蓮市長候選人張千駿更主打「讓花蓮長得很花蓮」點名看板點名「不要香榭大道，讓溝仔尾再造」的強烈訴求，藍營縣長候選人徐榛蔚傾向閒置空間活化，打造「花園城市」；綠營縣長候選人劉曉玫則力推「一鄉一特色」成立專責美學小組把關城市美學。

花蓮觀光產業發達，除了觀光產業受到注目外，花蓮的外表同樣受到候選人的注意，近年來縣府大舉整頓鄉內夜市，打造集中管理、規劃的國際東大門夜市，提升用餐環境、商家整潔及惱人的停車問題，頗受國內外遊客好評，而目前仍以多項改善建設持續進行。

花蓮市長候選人張千駿政見主打城市美學，提出將美崙溪、紅毛溪打造花蓮的兩大親水公園，對於溝仔尾的「日出香榭大道」計畫，他認為花蓮不必山寨其他城市地標，「城市要像自己才有味道」。

同樣以歷史為基底的，還有縣議員候選人魏嘉彥提出的「古蹟廊道」，以歷史古蹟再現從前繁榮，盼透過修復、搶救現存古蹟建築、遺址，讓花蓮城市美學建立在歷史基礎上，重現輝煌的洄瀾歷史人文。

縣長候選人徐榛蔚，則主張利用現有臨海特性，在城市美學方向，透過串連沿海地貌景點，透過優化觀海綠廊道，降低閒置空間帶來的髒亂，活化現有空間，以單車族、漫步族視角，打造花園城市。

綠營縣長候選人劉曉玫推動「一鄉鎮一特色」，設立各鄉鎮的街道裝置藝術、美化市容，未來朝向駐村藝術家經營，此外更要聘請專家學者、花蓮在地藝術家規劃整體美學發展，針對商家招牌美化、老舊建築拉皮等，為花蓮人換回在地城市記憶。

(中時 )

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