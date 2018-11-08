翻爆旺寵物》人手與牛嘴的戰爭 農校水牛養殖天天拚種草

2018年11月08日 08:19 中時 張祈

花蓮高農畜產保健科保有水牛飼養的傳統，在約6公頃大的實習場養殖9頭水牛。（張祈攝）

每頭牛每天平均吃掉體重的10分之1，一頭公牛每天就需要100公斤的牧草。（張祈攝）

花蓮高農有一座水牛牧場，裡頭養了1公8母共9頭水牛，由畜牧保健科師生照顧。水牛食量奇大無比，9頭水牛一天要吃掉數百公斤牧草，師生種的牧草，常常來不及長大就被牛隻啃個精光，如何確保糧草足夠成為師生的超級任務，畜保科老師黃品學笑說，養水牛最辛苦的，就是「每天都要和牛嘴巴賽跑」。

水牛牧場位於吉安鄉知卡宣公園附近，主要由畜保科主任廖海峰和黃品學管理，3塊牧地共占地6公頃，遍地石礫，大型機具沒辦法進入，翻土、整地、種牧草，都得靠雙手完成，有些區塊土壤實在太貧瘠，還得先到水溝挖土培土，才種得出牧草。

黃品學說，養地還是小事，最辛苦的還是要把牛隻餵飽。水牛愛吃狼尾草，種下去平均要6到8周才長得夠高可以讓牛食用，但水牛的食量大，常等不及牧草長大，就被啃得光禿禿。

他計算過，牧場分成3個區塊，大塊的約4公頃，夏天牧草量可撐2個月，冬天因為天氣冷草長得慢，只夠9頭牛吃1個月，小塊的牧場才1、2公頃大，夏天只能撐到7天，冬天更慘，才5天就吃完了，為了讓草有時間長大，他們採分區輪種，有時還得灑牛糞阻止愛乾淨的牛隻「越界」到養草區啃食。

「水牛價格不好，為什麼還要養？」、「養這麼好累，是不是少養幾頭？」黃品學說，養水牛真的很辛苦，每當工作太疲累時，這些想法常常在腦海浮現，但是養水牛是花農創校以來的傳統，他和廖海峰主任都覺得「牧場就該有水牛」，再辛苦也要堅持下去。

(中時 )