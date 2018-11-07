為何冷眼看小野殺韓國瑜？ 柯文哲愛凱薩更愛羅馬

柯文哲競選總幹事小野表態挺陳其邁、反韓國瑜，今天他進一步砲轟丁守中沒唸書、沒文化，只會搞藍綠，說著說著痛苦失聲。剛剛柯文哲聽聞小野為了挺陳其邁而當眾痛哭，特別給他愛的抱抱，直說歹勢，讓他委曲了。（柯辦提供）

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柯文哲競選總幹事小野（右）表態挺陳其邁、反韓國瑜，今天進一步砲轟丁守中沒看過他寫的書，沒唸書、沒文化，才會只搞藍綠。（柯辦提供）

對柯文哲而言，2018猶如複式戰爭，不僅拚連任，更要替2020暖身；任何有礙戰略目標的因子，都得提前掃除。如今，柯顯然意識到藍軍一旦攻破高雄，重返執政機會必然大增，因而冷眼默許小野「挺陳殺韓」，藉此挾綠制藍，防堵藍軍大勝後直搗京城。這宗政治交易雖得出賣戰友，但此刻的柯，無疑是我愛凱薩，但更愛羅馬。

為回應柯的知遇之恩，韓國瑜婉拒出席挺丁造勢。然而，為何小野在綠營安排下拍片挺陳其邁，柯卻只嘆一口氣？在喟嘆背後，隱藏的是他為競逐大位，不得不實踐臉皮要厚、心要夠黑的帝王學。

對柯而言，雖從未鬆口選總統，但從他年中著手準備在2018選後，將以蔣渭水之名成立「台灣民眾黨」來看，就是在替總統鋪路。因為，唯有組黨，才能吸納子弟兵參選立委，在全國建構組織盤；若勝選，也才能在立院籌組黨團，串聯行政立法，實踐中央政策。

因此，既然總體目標確立，一切戰術自然都得符合戰略利益。

但問題來了。柯、韓私交甚篤，當韓離開北農時，柯還偕妻子南下雲林邀請對方進小內閣；能讓自視甚高的柯把腰彎成這樣，足見他對韓有多欣賞。只是，私人情誼之上，是競逐大位的壓力，讓柯非得從中做取捨。

因為，高雄對民進黨有其重中之重的意義，國民黨只要能拿下，必定有助奠定2020勝基。問題是，政治鐵律是敵長我消，國民黨崛起，勢必衝擊柯的總統路；因此，眼見高雄翻盤在即，柯自然不樂見韓勝選。

如今，民進黨為力挽高雄狂瀾，精準揪住柯、韓矛盾操作小野牌。柯雖難免煎熬，但因此舉符合雙方利益，遂順勢接招，免費利用綠軍牽制藍軍2018選情，試圖將2020白、藍、綠的三角賽局，控制在「白大藍綠小」的最佳局面。

然而，民進黨這麼做豈不再次養虎為患？問題是，政治世界，鞋跟前一寸盡是黑暗；此刻該做的，就是將眼前吃乾抹淨。民進黨唯有先求守住高雄，才可能穩住底氣；否則南方堡壘一塌，2020恐釀兵敗如山倒。

問題是，「挺陳棄韓」不是會讓柯喪失淺藍票嗎？沒錯，但這把兩面刃，不也能替柯創造「棄姚保柯」的可能嗎？所以，柯之所以會說「選舉就是加加減減」，背後早已做好政治精算；只要有把握這招砍下去不致傷筋動骨，並將損害控制在能贏就好，基本上，就該放膽一搏以求掃除2020障礙。

從白綠分手，到白綠聯手鬥韓，再次證明政治沒有永遠的朋友，沒有永遠敵人，只有利益，沒有道義。

(中時 )

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