為何劉寶傑被消失？前長官董智森發現驚人秘密

2018年11月07日 19:25 中時電子報 吳玫穎

劉寶傑。(本報系資料照)

劉寶傑主持《關鍵時刻》、戴立綱主持中天《新聞龍捲風》近日靠著討論韓國瑜在高雄崛起的「韓流」現象，節目片段吸引大批網友收看，在網路上點閱率直直升。未料日前傳出電視台高層不願幫韓國瑜選情加溫，下令節目不做選舉，劉寶傑也因此「被請假」一個禮拜，節目暫由主播陳瑩代班。到底寶傑消失的真相為何，不僅引發外界熱議，連媒體圈也關注，曾是劉寶傑長官的資深媒體人董智森近日就在廣播節目談論此事，直言內心很感慨，稱從事新聞工作者以來這麼多年，從未碰過一個老闆跟他說「小董，誰誰誰你不能罵」。

董智森2天前在廣播節目中透露，自己過去曾是劉寶傑在中時的直屬長官，劉寶傑寫的東西他不一定贊同，但自己從來不會干涉新聞內容，「不相信你去問他（寶傑）！」

董智森也分析過去不太談政治的劉寶傑，為何這次會在節目中開始討論高雄選情的原因，「碰到選舉就要講政治，為什呢？因為選舉整個就熱了，你不講韓國瑜收視就不好，這是現在大家可以看到的。那他講韓國瑜，他的公司認為你在幫韓國瑜那個啊，所以要求他不要講。」

董智森稱，現在媒體主流不是電視台了，電視台是跟著整個氣氛在走，這個氣氛很多是網路，可能在臉書、LINE、電子報，大家互相在群組傳來傳去、分享，造成一股比傳統媒體還大的影響力，而這東西是統計不出來的。

董智森也透露自劉寶傑被消失的消息一傳出來，自己就很注意在觀察東森這幾天新聞，竟然讓他發現了電視台驚人轉變，「果然開始報導陳其邁，都是很正面的，為什麼？因為它已經開始轉綠了。」

另外，資深媒體人陳揮文日前也在主持廣播節目中談及劉寶傑事件，直言「如果」真的是民進黨蔡政府直接或間接向電視台或新聞台施壓，那就真的太悲哀了！他站在媒體人立場一定要聲援劉寶傑，「今天有人敢施壓東森，逼劉寶傑休假，明天或後天就會有人依樣畫葫蘆。」

(中時電子報)