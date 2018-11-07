大陸「非洲豬瘟」蔓延 金門演習防疫大作戰

2018年11月07日 19:38 中時 李金生

金門舉辦全台首場「非洲豬瘟」防疫演習，要求防疫做到滴水不漏。（李金生攝）

農委會副主委黃金城（左）今（7）日再度履勘第一線防疫作業流程。（李金生攝）

農委會副主委黃金城表示，未來旅客攜帶偶蹄類肉類製品入境的罰款，將從新台幣1萬5000元提高到30萬元。（李金生攝）

金門「小三通」入境大門的消毒毯，擔負第一線防疫任務。（李金生攝）

未來將協調船公司在旅客下船時「廣播」提醒，嚴防在大陸蔓延的非洲豬瘟病毒跟著上岸。（李金生攝）

防疫犬把守通關防疫大門，讓防疫作業更加完善。（李金生攝）

金門「小三通」旅客棄置的豬肉香腸驗出全台首例帶有「非洲豬瘟」病毒基因，水頭碼頭的國境防疫大門大拉警報。農委會副主委黃金城今（7）日再度履勘第一線防疫作業流程，並全程督導防疫模擬演習，要求做到滴水不漏，百分之百安全。

農委會於10月31日證實金門「小三通」旅客入境前，主動放進棄置箱的大陸豬肉香腸中，驗出首例帶有「非洲豬瘟」病毒基因後，水頭碼頭即全面加強防疫措施，在入出境處均張貼宣導海報，提醒旅客若被發現攜帶偶蹄類肉類製品，就直接開罰新台幣1萬5000元。

黃金城今偕防檢局局長等人拜會海巡署第12巡防區指揮部，協調加強查緝工作，並至水頭碼頭了解「小三通」通關作業流程，要求檢疫站強化檢疫的深度及廣度，未來將協調船公司在旅客下船時「廣播」提醒，嚴防在大陸蔓延的非洲豬瘟病毒跟著上岸。

同時，金門縣動植物防疫所也在下午舉辦「非洲豬瘟緊急防疫模擬演練」，在演習視同作戰的原則下，讓第一線防疫人熟練通報流程及現場處理作業，並希望建立全民防範疫病的共識。

與會人員包括防檢局局長馮海東、動物防疫組長徐榮彬、科長林念農及高雄分局長傅學理等人，由黃金城坐鎮督導，並邀請金門第九岸巡隊、各鄉鎮公所獸醫師、金門縣養豬協會、金門檢疫站及畜試所人員參加。這也是全台首場防疫演練，下個月將進行全國性的演習。

金門縣防疫所籲請各養殖戶落實飼養管理及生物安全工作，注意保持畜牧場通風及維持適度室溫，並配合每週消毒日及落實車輛消毒等工作。有餵飼廚餘的養豬業者，廚餘收集後應以高溫蒸煮、攪拌，並維持中心溫度90℃以上至少1小時，防範傳播疫病，。

該所也呼籲偶蹄類動物飼養業者，包括工作人員勿至非洲豬瘟、豬瘟及口蹄疫重大動物傳染病等疫區國家的畜牧場參訪或接觸動物；若從疫區返國，至少間隔1週以後始可進入畜牧場，希望全民攜手阻絕下，確保全台為非洲豬瘟非疫區。

(中時 )