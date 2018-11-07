炎亞綸出櫃道歉「我沒處理好我的私生活」

炎亞綸為私生活處理不當致歉。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

藝人炎亞綸今（7）日爆出私密照外流，甚至連劈3男的新聞，經過一整天的沉澱，他公開出櫃並道歉，「我很抱歉沒有處理好我自己的私人生活，迫使必須用這樣的方式被呈現。」

據《鏡週刊》報導，炎連劈三男，甚至親嘴私密照跟通訊軟體對話皆外流，炎下午從大陸回台，直奔公司開會，晚間他向媒體寫下近400字道歉文，承認自己沒有處理私生活。

炎亞綸2005年以團體「飛輪海」出道，2011年單飛，今他遭週刊爆料與A、B、C三男過從甚密，疑有劈腿嫌疑，A男秀出對話紀錄，可見炎亞綸對A男抱怨：「你想分手就分手吧，太惱人了」，還可見炎亞綸與友人玩親親的親密照片，引起熱議。

對此，華研下午曾發出聲明表示：「對於今日有媒體以炎亞綸私下與朋友互動照片影射其交友複雜，杜撰不實故事內容，已嚴重影響炎亞綸名譽」，公司代表炎亞綸本人否認相關報導內容，並質疑是有心人士炒作。但晚間炎亞綸和華研達成共識，向媒體放出道歉聲明。

炎亞綸道歉全文：

「我很抱歉沒有處理好我自己的私人生活，迫使必須用這樣的方式被呈現。

對於每個人我都是非常真心的對待，但，我也是個平凡人，一樣有許多的缺點，有著平凡的情感；在人與人相處的過程中難免會發生一些不愉快的事情，處理的不妥當，也顯然有很多需要學習的地方，我是一個不願在人與人一開始相處時便帶著懷疑和防備的人，往往沒有經過太多的思考便全然的把自己最赤裸的樣子放在陽光下。

我曾經對人付出真感情，但在結束時沒有好好的處理，導致事情演變成如此也是自己始料未及的，我對我造成傷害的人感到非常抱歉。

我會好好的學習努力的檢討讓自己成為更好的人，很抱歉造成新聞事件裡這些人的傷害，對不起；也很對不起一直支持我的家人朋友和粉絲，也謝謝我的公司華研國際對我的包容與尊重。

一路上幫助過我的人我會由衷的記得，我也會把這些教訓當成成長的助力，然後也很抱歉浪費大家寶貴的時間和珍貴的生命來看我這些不起眼不值得大家費心思的私人生活。」

(中時電子報)

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