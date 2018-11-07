苗栗老翁出海返航拾空桶 切開瞬間爆炸全身著火

2018年11月07日 19:51 中時 巫靜婷

康姓漁民在空地將拾獲之塑膠空桶切開時，發生爆燃意外，慘遭火吻。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄鎮74歲康姓老漁民，7日清晨出海抵港後，在海面上撿回1只50加侖密封塑膠空桶，準備將其帶回菜園當澆水桶，9時旬連雨衣都沒脫，就在住家對面空地用砂輪機將桶子從中切開，沒想到切到一半發生爆燃，康翁瞬間全身著火，雖及時用水灌救滅火，仍慘遭火吻有2度燒燙傷。

康翁送醫後表示，一開始還很順利，並無異狀，怎知突然間「轟！」一聲爆燃，雖然身著雨衣，還是不敵火吻威力。

目擊意外過程的鄰居表示，康翁真是禍不單行，老婆剛動完膝蓋手術今日準備出院，怎料意外發生的又急又快，才一眨眼的廖翁就全身著火，彷彿一團火球，大家聽到他痛苦的大聲哀號，紛紛拿自家門口水管幫他沖水滅火，並趕緊報警將他送醫。

苑裡李綜合醫院急診室醫師謝志杰表示，患者全身有25％的2度燒燙傷，臉部及四肢幾乎脫了1層皮，還有輕微吸入性灼傷，幸虧意識清楚，暫無生命危險。

消防局提醒，來路不明的空桶切勿隨意撿拾，因為不清楚桶內到底裝過什麼有毒或有害的東西，就算要切割也必須先打開蓋子通風，避免密閉桶內殘留危險氣體發生爆燃，可能會有生命危險，不可不慎。

(中時 )