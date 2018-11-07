賴揆：廉政反貪研議導入ISO 37001企業反賄賂管理機制

2018年11月07日 19:45 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「中央廉政委員會」時表示，廉能是政府施政的根本，也是提升行政效能的重要關鍵，廉政反貪「預防勝於治療」，政府將研議導入ISO 37001企業反賄賂管理機制，作為台灣公私部門推廣反貪腐之參考依據。

本次會議為第6屆委員上任首次召開委員會議，賴揆會中歡迎及感謝成大政治系暨政治經濟研究所教授楊永年、台灣醫療改革基金會董事長陳重見、台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊、世新大學行政管理學系教授徐仁輝及台北大學犯罪學研究所特聘教授周愫嫻等5位新任委員加入。

法務部調查局在會中提出「調查機關協助私部門共同發展反貪防腐機制」報告後，徐仁輝委員指出，國際標準組織（International Organization for Standardization，簡稱ISO）於2016年10月公布最新的ISO 37001企業反賄賂管理機制，建議政府可參考訂定反賄賂最佳操作指標原則，可達預防重於治療、形成反賄賂運動的成效。

賴揆回應，請政務委員羅秉成督導經濟部、金管會等相關主管機關，參考ISO 37001企業反賄賂管理機制內容作為根據，積極推動提倡私部門企業誠信、正直核心價值，並要求落實企業內控、內稽查核機制；同時請法務部積極偵辦企業貪瀆案件，強化相關法律教育與反貪倡廉觀念，以求公私協力共同建立防弊機制，有效防範貪腐事件發生。

對於楊永年針對「國營事業道路工程回填品質提升」提案討論，賴揆指出，道路不平容易遭致民怨，道路回填品質應回歸國營事業自行掌控；本案後續請政務委員吳澤成督導研議訂定規定，未來國營事業於各縣市挖埋管線，不再繳付路修費，由國營事業自己來補，補的原則：「只能有色差，不能有高低差」。

針對法務部廉政署報告「當前廉政情勢及分析」，賴揆表示，廉政是當前國際社會普遍重視的價值，必須持續精進各項廉政作為；報告中所提各項執行中的廉政工作，除廉政署應努力貫徹外，各部會也應積極配合，才能有效消除弊端，建立社會信任，並建構良善公務員防護網。賴揆強調，建立廉政平台是我國廉政發展中一項重要政策，請相關單位務必配合廉政署推動落實。

賴揆在聽取法務部廉政署，報告「聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議結論性意見及後續規劃」後指出，本次國際審查由各機關高度投入，全面盤點檢視並接受國際檢驗，審查工作圓滿完成，也獲國際專家的認同肯定。請法務部依報告建議，具體落實結論並追蹤管考，請各機關研擬回應措施作法，相關辦理情形適時於本委員會提出報告，期許4年後提出第2次國家報告時，能讓國際看見更廉能的台灣，讓我國的反貪腐工作持續進步，2年後可先提出期中檢討。

賴揆也期勉各機關應以「反貪、防貪、肅貪」作為推動廉政政策方向，並應以「愛護、防護、保護」三面向執行廉政作為，打造民眾對於公務員執行職務的信賴。賴院長強調，政府各機關針對貪腐都應秉持零容忍的態度，積極形塑機關廉能文化，使公務員將清廉視為基本的工作信念，提升政府施政品質，回應民眾的期待。

(中時 )