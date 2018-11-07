新竹縣》張鎮榮競選總部成立 楊文科送凍蒜

新竹縣議會議長張鎮榮（左三）7日舉辦競選總部成立大會，黨主席吳敦義（左一）、縣長候選人楊文科（右三）都出席，祝張鎮榮高票當選。（莊旻靜攝）

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新竹縣議會議長張鎮榮（右）7日舉辦競選總部成立大會，縣長候選人楊文科（左）為他站台，祝他高票當選。（莊旻靜攝）

新竹縣議會議長張鎮榮7日舉辦競選總部成立大會，同黨各層級參選人均前往參與，黨主席吳敦義也在行程滿檔的狀況下出席，不僅呼籲民眾支持張鎮榮連任議員、議長，也懇託大眾給予楊文科擔任縣長的機會。

吳敦義致詞時表示，他坐一趟車70分鐘，不過隨後又要趕回台北跑行程，「台北市也很重要」，吳敦義也說，張鎮榮競選總部不少重量級貴賓出席，顯見張鎮榮的好人緣、人脈，希望大家繼續支持張鎮榮，不僅要高票當選、繼續當議長，也期望他能帶領新竹縣繼續邁向榮景。

此外，吳敦義也向民眾懇託，將票投給同黨的楊文科，期望能在2020年重返執政。楊文科表示，在新豐鄉能感受到張鎮榮的支持者的熱情與擁戴，他也說張鎮榮是忠貞的國民黨員，也願意挺身而出，為黨辯護，讓他十分敬佩。

楊文科指出，張鎮榮做事乾淨俐落，此次他參選，張鎮榮也出力不少，使國民黨能更團結。國民黨在新豐鄉也提名鄉長候選人許秋澤，楊文科也喊出縣長選楊文科、議員選張鎮榮、鄉長支持許秋澤，一條龍為新豐鄉服務。　楊文科送上蒜頭，祝福張鎮榮凍蒜，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢等人均出席。

(中時 )

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