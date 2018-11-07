不用只是「相忍為國」 足協替國腳加薪

2018年11月07日 20:06 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

運動選手的待遇愈來愈受到重視，中華足協理事長邱義仁7日宣布，足球成年國家隊選手集訓零用金提升至每日1000元，總教練、助理教練、防護員與裝備管理也都有集訓加給，除體育署補助外，足協評估每年要多籌約1500萬，來替國腳們「加薪」。

「從這次女足奧運隊開始，我們參考了國訓中心關於生活津貼的設計，提供球員、教練以及訓練員足以應付生活所需的加給，讓球員與隊職人員可以不用只是相忍為國，或是在面對生活跟賽事的時候只能放棄足球。」邱義仁說：「協會也會將這項政策將加給制度化，透過理事會與會員大會的同意，將隊球員的照顧變成一種常態的責任，而不是煙火式的福利。」

待遇提升包括兩個部分，選手方面，其實國訓中心針對社會人士、沒有工作的選手參與長期集訓，提供每月30000元的生活津貼，也就是日薪1000元。但足球代表隊以短期集訓為多，如此依「全國性體育團體經費補助辦法」，每日零用金為400元。即便如此，足協仍另外補貼至每天1000元。

各級男女代表隊教練及隊職人員參與集訓加給表。（中華足協提供）

另一部分是教練及隊職員，足協則在政府既有的補助外訂出加給表，成年國家隊總教練、助理教練、防護員、裝備管理依序為每日2500、1500、800、2000元。

「總教練加給我們有算過，大約是大學1天4小時的代課費，因為國內教練大多有本職工作，過去支援國家隊，甚至要自掏腰包請代課，我們等於幫他們出代課費，至少政府補助的1500元還可以實收。」足協祕書長方靖仁說。

邱義仁也說，這次奧運女足資格賽請出任教於醒吾科大的顏士凱，他特地去拜會醒吾科大校長，光是為了要用什麼方式，才能讓顏向學校請兩個月的假來支援國家隊，雙方就討論了各種方式，傷透腦筋，更體認提升待遇的重要性。

至於裝備管理的加給2000元，比助理教練還高，方靖仁則解釋，這是因為目前政府補助沒有這部分，但不希望亞運女足沒有管理，行政事務都要教練、選手分擔的狀況繼續發生，所以特別編列，希望以後各代表隊都能沒有後顧之憂。

足協雖然還有國際足總的補助款，但方靖仁強調，其中不會有補助球員訓練費的名目，自籌部分都得要邱義仁傷腦筋。邱義仁則開玩笑抱怨這期威力彩獎落花蓮，「我只能多買一些樂透，因為依照運彩條例，我現在不可以買（足球）運彩啊。」

(中時電子報)