伊朗開始量產神似F-5的Kowsar戰機

伊朗開始量產Kowsar戰機，很像F-5重新量產。(圖/影片截圖)

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中時電子報

伊朗國營電視台的新聞報導，以美國F-5E/F猛虎二式(Tiger II)戰機為藍本所仿造的本土戰機已經開始量產，取名叫Kowsar。

詹式防衛網(Jane’s Defense)報導， 11月3日的新聞影片中，伊朗國防高級官員參觀了伊朗HESA飛機製造工業公司，在生產線上至少展出了7架Kowsar戰機的機身，顯示該型戰機已經進入量產階段。伊朗是在8月時，首次披露了Kowsar戰機的消息。

Kowsar據說是雷電的意思，不知為何，伊朗似乎對這個名字情有獨鍾，伊朗自製的噴射教練機也叫Kowsar，它的外型極像航發中心的AT-3自強式教練機，不過那是另一個話題了。

伊朗自製的噴射教練機也叫Kowsar，它的外型很像航發中心的AT-3。(圖/Defense blog)

Kowsar戰機顯然是源出於F-5E / F，外型幾乎沒有任何更動，但是伊朗國營媒體稱，它的內裝有非常多的改進，座艙配備了多功能顯示器，比原本的傳統指針儀表要進步很多，因此伊朗官方稱Kowsar戰機進入第4代戰機的水準。

伊朗在1979年伊期蘭革命之前，收到了141架單座的F-5E和28架雙座的F-5F，並且用逆向工程的辦法維持運作，有些還改裝成國內型號，包括Simorgh、Azarakhsh、Saeqeh等，外觀上都與F-5戰機沒有什麼差別。不過2004年問世的Saeqeh-80(閃電80)有比較大的改變，改裝了V型雙垂尾，進氣口也改成矩型。

(中時電子報)

文章來源：Iran launches production of F-5-derived Kowsar fighter

伊朗對F-5戰機進行很多種改變,其中Saeqeh-80為F-5裝了雙垂尾,最為特別。(圖/伊朗空軍)

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