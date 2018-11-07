珠海航展》全球首款海陸空3棲飛機亮相 航程1500公里

大陸著名無人機製造商一電航空最新研發的海陸空三棲飛機。（圖／一電航空官網）

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中時電子報

正在舉行珠海航展除了軍用武器之外，也有許多軍民共用的航空設備展出，其中一款號稱全球首架「海陸空」3棲的飛機，引起業界與參觀人士的關注。該機是以最新的低能耗、高效率為設計理念，全機採用複合材料製造，以油電混合系統或氫燃料電池為動力，最大空中航程可達1500公里。

據《鳳凰軍事》報導，此款全球首架海陸空三棲飛機是由大陸知名的無人機與飛機裝備製造商AEE一電航空所研發，它也是這次珠海航展該公司展示區中最引人矚目的展品。

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珠海航展上的海陸空三棲飛機引起許多參觀者的興趣。（圖／鳳凰軍事）

報導指出，這款三棲飛機是一款低能耗高效率的交通工具，是集飛機、汽車、快艇概念於一體的飛行器，機身結構採用全複合材料製造，內置雙座雙操作系統，最大起飛重量達700kg，最大載重為300kg，巡航速度可達220 km/h，陸地續航里程600公里，空中續航里程可達1500公里。

據該公司網站公布的訊息指出，這款三棲飛機可在水面、陸地、草地、雪地、沙地起降，也能作為汽車在公路上行駛。機翼折疊收放一鍵控制完全自動，使用氫燃料電池或油電混合動力驅動。可廣泛用於交通出行、應急救援、觀光旅遊等。

AEE一電航空是無人機系統、低空無人機防禦系統、高端智能光電系統的裝備級飛機製造商，產品廣泛運用於軍用、行業以及民用領域，獲得大陸官方認證生產軍用設備的資格，尤其是主編大陸有關無人機的國家標準，在大陸無人機行業中有領導地位。

(中時電子報)

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文章來源：全球首款海陸空三棲飛機中國製造，亮相珠海航展引關注

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